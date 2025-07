Śląscy policjanci w drodze na szkolenie zatrzymali nietrzeźwego kierowcę

Data publikacji 15.07.2025

Trzech policjantów z garnizonu śląskiego, jadących na szkolenie do Słupska, zatrzymało nietrzeźwego kierowcę, który w czasie ulewy wypadł z drogi i wpadł do rowu. Dzięki ich szybkiej reakcji i profesjonalnemu działaniu, miejsce zdarzenia zostało odpowiednio zabezpieczone, a kierowcy udzielono pomocy. Interwencja poza służbą pokazuje, jak ważna jest czujność i gotowość do działania w każdej sytuacji.