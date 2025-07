Poszukiwany 18-letni sprawca zabójstwa trafił do zakładu karnego Data publikacji 15.07.2025 Powrót Drukuj Kryminalni ze stargardzkiej komendy zatrzymali 18-latka poszukiwanego za zabójstwo, do którego doszło w 2022 roku na terenie Szczecina. Młody mężczyzna ma do odbycia karę 10 lat pozbawienia wolności. Kiedy nie stawił się do odbycia kary pozbawienia wolności Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał za nim nakaz doprowadzenia. Mężczyzna trafił już do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną przez sąd karę.

Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób stargardzkiej komendy tworzą policjanci na co dzień zajmujący się zatrzymywaniem osób, które próbują uniknąć spotkania z wymiarem sprawiedliwości. Tak jak w przypadku 18- letniego mieszkańca powiatu stargardzkiego, którego wczoraj w wyniku podjętych czynności służbowych zatrzymali policjanci. Młody mężczyzna poszukiwany był przez wymiar sprawiedliwości od dłuższego czasu. Kiedy nie stawił się do odbycia kary pozbawienia wolności sąd wydał za nim nakaz doprowadzenia. Ma do odbycia karę 10 lat pozbawienia wolności za najcięższe przestępstwo, jakim jest zabójstwo. Do zdarzenia doszło w 2022 roku na terenie Szczecina.

Poszukiwany 18-latek jeszcze tego samego dnia został doprowadzony do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary.

Osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości nie powinny zakładać, że unikną kary. Prędzej czy później wpadają w ręce stróżów prawa.