Pijany jechał na zakazie w kradzionym samochodzie. 31-latek błyskawicznie zatrzymany Data publikacji 15.07.2025 Powrót Drukuj Po trzech godzinach od zgłoszenia policjanci wschowskiej drogówki odzyskali skradziony na terenie Sławy samochód osobowy marki Chevrolet. Podejrzany o dokonanie tego przestępstwa to 31-letni mieszkaniec gminy Sława.

W niedzielę, 13.07.2025 r., w godzinach porannych, dyżurny wschowskiej komendy otrzymał informację, że z jednej z posesji na terenie Sławy skradziono samochód osobowy. Łupem złodzieja padł nie tylko osobowy chevrolet. Pokrzywdzona poinformowała, że zginęło jej wyposażenie ogrodu. Dyżurny przekazał informacje o utraconym pojeździe wszystkim patrolom w służbie.

Po zaledwie trzech godzinach od przyjęcia zgłoszenia przemieszczający się po terenie miasta patrol ruchu drogowego zauważył utracony pojazd, który poruszał się jedną ze sławskich ulic. Funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli i wylegitymowali kierującego. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach okazało się, że prowadzi on skradziony pojazd pomimo orzeczonego dożywotniego zakazu kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi. Funkcjonariusze sprawdzili również stan trzeźwości mężczyzny. Okazało się, że miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.

31-latka przewieziono do wschowskiej komendy i osadzono w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kradzieży, kierowania w stanie nietrzeźwości i niestosowania się do zakazu kierowania. Sprawa będzie miała swój finał w sądzie, który zapewne weźmie pod uwagę fakt, że mężczyzna był już karany za takie przestępstwa, czyli działał w warunkach recydywy.

( KWP w Gorzowie / mw)