Policjanci zabezpieczyli blisko 55 kilogramów narkotyków Data publikacji 15.07.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu zatrzymali kolejne osoby związane z przestępczością narkotykową. Podczas realizacji sprawy zabezpieczono łącznie blisko 55 kilogramów różnego rodzaju środków odurzających. Trzy osoby usłyszały zarzuty w tej sprawie. Wobec dwóch z nich Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Zwalczanie przestępczości narkotykowej, a co za tym idzie ochrona osób przed zagrożeniem związanym z uzależnieniem od narkotyków, stanowi jedno z priorytetowych działań Policji. Potwierdzeniem prowadzonych przez funkcjonariuszy działań są kolejne zabezpieczone narkotyki oraz zarzuty karne dla osób związanych z tego typu nielegalną działalnością. Najważniejsze w podejmowanych przez Policję czynnościach jest to, że kolejne partie narkotyków nie trafią na rynek.

W ostatnim czasie funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu zatrzymali trzy osoby, które były związane z przestępczością narkotykową. Policyjne działania realizowane były jednocześnie w kilku miejscach na terenie miasta Kalisza i województwa opolskiego. Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli środki odurzające w postaci amfetaminy, metamfetaminy oraz tabletek ekstazy o łącznej wadze blisko 55 kilogramów, a także płynne półprodukty służące do produkcji narkotyków. Dodatkowo do policyjnego depozytu trafił sprzęt, który był wykorzystywany do nielegalnego procederu m.in. mieszadła, maszyny służące do produkcji tabletek tzw. tabletkarki, wagi elektroniczne oraz zgrzewarka.

W powyższej sprawie Prokuratura Rejonowa w Kaliszu wszczęła śledztwo. Na podstawie zebranego materiału dowodowego zarzuty usłyszało trzech mężczyzn.

30-letni mieszkaniec Kalisza odpowie za wytwarzanie oraz usiłowanie udzielania innym osobom znacznych ilości substancji psychotropowych. Za tego typu przestępstwa grozi kara nawet 20 lat pozbawienia wolności.

Kolejny z zatrzymanych, 45-letni mieszkaniec województwa opolskiego usłyszał m.in. zarzut usiłowania udzielania znacznych ilości substancji psychotropowych innym osobom, posiadania przyrządów i prekursorów służących do wytwarzania substancji psychotropowych oraz posiadania bez wymaganego zezwolenia broni palnej gazowej oraz amunicji. Grozi mu kara 10 lat pozbawienia wolności.

Wobec obu z mężczyzn sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Trzeci z mężczyzn, 32-letni mieszkaniec województwa zachodniopomorskiego odpowie za posiadanie substancji psychotropowych. To przestępstwo zagrożone jest karą 3 lat pozbawienia wolności. Wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji oraz zakaz opuszczania kraju.

Szacunkowa, detaliczna wartość zabezpieczonych narkotyków wynosi ponad 1,5 mln złotych.