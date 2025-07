Niebezpieczna zabawa w chowanego - dziecko zaginęło na polu kukurydzy Data publikacji 15.07.2025 Powrót Drukuj Lato sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu, jednak wiąże się również z większym ryzykiem niebezpiecznych sytuacji. Przekonali się o tym rodzice jednej z miejscowości w gminie Głubczyce. Ich pięcioletnia córka zaginęła podczas zabawy w chowanego na polu kukurydzy. Opiekunowie wezwali służby ratunkowe. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole oraz jednostki straży pożarnej. Na szczęście dziewczynka została odnaleziona przez rodzinę jeszcze przed rozpoczęciem akcji poszukiwawczej.

W niedzielę, 13.07.2025 r., w jednej z miejscowości na terenie gminy Głubczyce doszło do niebezpiecznej sytuacji z udziałem małego dziecka. Podczas prac wykonywanych przez ojca, jego dzieci bawiły się w chowanego na polu kukurydzy. Niewinna zabawa szybko przerodziła się jednak w dramatyczną sytuację - jedno z dzieci, 5-letnia dziewczynka, oddaliła się na tyle daleko, że opiekun nie mógł jej znaleźć. Próby samodzielnego odnalezienia dziecka zakończyły się niepowodzeniem. Dziewczynka nie odpowiadała na wołanie i nie potrafiła wrócić do opiekuna.

Rodzice wezwali służby ratunkowe. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach natychmiast skierował na miejsce wszystkie dostępne patrole. Do akcji gotowi byli również strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z okolicznych miejscowości. Na szczęście jeszcze przed rozpoczęciem działań poszukiwawczych, jednemu z rodziców udało się odnaleźć dziecko. Dziewczynce nic się nie stało.

Ta sytuacja na szczęście zakończyła się dobrze, jednak apelujemy do wszystkich rodziców i opiekunów o rozwagę i rozsądek. Wakacje to czas beztroski, ale dla opiekunów powinien to być również czas wzmożonej czujności. Nawet pozornie bezpieczne miejsca mogą stać się niebezpieczne dla małych dzieci, zwłaszcza w otwartym terenie, takim jak pola, łąki czy lasy.

Przypominamy podstawowe zasady bezpieczeństwa:

Nigdy nie pozostawiajmy dzieci bez opieki – nawet na chwilę.

Podczas prac polowych, ogrodowych czy domowych miejmy dzieci zawsze w zasięgu wzroku.

Uczmy najmłodszych, gdzie mogą się bawić, a które miejsca są dla nich niebezpieczne.

Tereny wiejskie, pola i lasy mogą łatwo dezorientować dzieci - nawet te dobrze znające okolicę.

W przypadku zaginięcia nie zwlekajmy - natychmiast wezwijmy pomoc.

Wakacje to czas radości - zadbajmy wspólnie o to, by były także czasem bezpiecznym.