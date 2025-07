Pirat drogowy „pędził” z prędkością 257 km/h! Data publikacji 15.07.2025 Powrót Drukuj Nadmierna prędkość jest niezmiennie jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Niestety, niektórzy mylą drogę z torem wyścigowym, stwarzając śmiertelne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Do skrajnie niebezpiecznej sytuacji doszło na trasie Kętrzyn-Bartoszyce. Kierujący audi „pędził” z prędkością 257 km/h. Nagranie z szaleńczej jazdy zostało opublikowane w mediach społecznościowych i trafiło na skrzynkę Stop Agresji Drogowej. Policjanci z Bartoszyc dotarli do kierującego osobówką. Okazało się, że 45-latek w ogóle nie powinien znaleźć się za kierownicą auta, gdyż nie ma do tego uprawnień. Sprawa swój finał znajdzie w sądzie, który zadecyduje o dalszych konsekwencjach.

Do skrajnie niebezpiecznej sytuacji doszło na drodze wojewódzkiej nr 592 na trasie Kętrzyn-Bartoszyce. Na skrzynkę mailową Stop Agresji Drogowej trafiło nagranie, na którym widać kierującego audi, który przekroczył dozwoloną prędkość o 167 km/h. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach najpierw dotarli do osoby, która zamieściła filmik w mediach społecznościowych – to właściciel audi. Następnie ustalili mężczyznę, który miał kierować autem, okazał się nim 45-letni mieszkaniec Bartoszyc. Sprawdzenie w systemach informatycznych wykazało, że mężczyzna w ogóle nie powinien wsiadać za kierownicę auta, gdyż nie ma do tego uprawnień.

Funkcjonariusze na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego skierowali sprawę do sądu, który zadecyduje o dalszych konsekwencjach. Mężczyzna odpowie za kierowanie autem bez uprawnień oraz rażące przekroczenie dozwolonej prędkości.

Przypominamy, że droga to nie tor wyścigowy! Takie nieodpowiedzialne zachowanie powoduje zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Przy takiej prędkości, skutki wypadków są tragiczne. Policjanci stanowczo reagują na łamanie przepisów przez piratów drogowych!

( KWP w Olsztynie / kc)