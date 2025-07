19-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa zatrzymany przez policjantów i tymczasowo aresztowany Data publikacji 15.07.2025 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali 19-latka podejrzewanego o usiłowanie zabójstwa. Mężczyzna na przejściu dla pieszych ugodził nożem kobietę i uciekł. Działania błyskawicznie podjęte przez funkcjonariuszy doprowadziły do jego zatrzymania godzinę po zdarzeniu. Pokrzywdzona trafiła do szpitala. Na szczęście jej życiu nic nie zagraża. Decyzją sądu zatrzymany został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

W sobotę rano, 12.07.2025 r., na jednej z ulic w Żaganiu kobieta, która była na spacerze z psem, w trakcie przechodzenia przez przejście dla pieszych została ugodzona nożem przez nieznanego jej mężczyznę. Policjanci po otrzymaniu zgłoszenia błyskawicznie podjęli działania, aby doprowadzić do ustalenia oraz zatrzymania przestępcy. Komendant Powiatowy Policji nadkomisarz Bartosz Dzięgielowski ogłosił alarm dla całej jednostki. Kilkanaście patroli działało w terenie i wykonywało czynności. Pokrzywdzona zapamiętała jedynie ubranie, które mężczyzna miał na sobie. 61-latka z raną kłutą pleców trafiła do szpitala. Na szczęście jej życiu nic nie zagraża. Intensywne działania mundurowych już po godzinie od zdarzenia doprowadziły do zatrzymania mężczyzny.

Z zatrzymanym 19-latkiem wykonano czynności. W jego mieszkaniu funkcjonariusze ujawnili środki odurzające. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Przestępstwo to jest zagrożone karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Żaganiu, sąd na posiedzeniu aresztowym w poniedziałek, 14.07.2025 r., zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

( KWP w Gorzowie / mw)