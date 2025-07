Sprawca usiłowania zabójstwa został tymczasowo aresztowany Data publikacji 16.07.2025 Powrót Drukuj Od niedzielnego poranka policjanci pracowali na miejscu zdarzenia, do którego doszło w mieszkaniu na terenie Lidzbarka Warmińskiego. Podczas wykonywanych czynności policjanci zgromadzili materiał dowodowy pozwalający na natychmiastowe przedstawienie zarzutu sprawcy usiłowania dokonania zabójstwa. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 29-latka.

W niedzielę (13 lipca) policjanci pracowali na miejscu usiłowania dokonania zabójstwa, do którego doszło w jednym z mieszkań na terenie Lidzbarka Warmińskiego. 29-letni sprawca ranił nożem 34-letniego mężczyznę, który z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Policjanci niezwłocznie zatrzymali 29-latka, który we wtorek (14 lipca) w Prokuraturze Rejonowej w Lidzbarku Warmińskim usłyszał zarzut usiłowania dokonania zabójstwa.

Sąd na wtorkowym posiedzeniu przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec sprawcy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Film zaczyna i kończy plansza z napisem "Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim". Nagranie przedstawia prowadzenie zatrzymanego mężczyzny.

( KWP w Olsztynie / kp)