Złamał zakaz zbliżania się i groził żonie śmiercią – trafił do aresztu Data publikacji 16.07.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Łasku zatrzymali 54-letniego mieszkańca powiatu, który mimo zakazu kontaktowania się i zbliżania do żony, zjawił się pod jej domem i groził jej pozbawieniem życia. Kobieta obawiała się, że groźby mogą zostać spełnione, informując dodatkowo, że mężczyzna może posiadać broń palną. Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 13.07.2025 r., około godziny 18.30. 47-letnia kobieta zawiadomiła dyżurnego łaskiej komendy, że jej mąż, mimo obowiązującego go zakazu zbliżania się, zjawił się pod jej domem, był agresywny i groził, że ją zabije. Policjanci natychmiast pojechali na miejsce i zatrzymali nietrzeźwego 54-latka.

Z uwagi na informację, że mężczyzna może posiadać broń palną, policjanci przeszukali pomieszczenia mieszkalne, gospodarcze oraz pojazdy należące do zatrzymanego. Ujawnili łącznie 13 sztuk broni, w tym wiatrówki pneumatyczne, pistolet hukowy oraz inne przedmioty przypominające broń palną. Zostały one zabezpieczone przez policjantów celem weryfikacji legalności ich posiadania.

W czerwcu br. wszczęto procedurę niebieskiej karty oraz postępowanie przygotowawcze w związku ze stosowaniem przemocy fizycznej oraz psychicznej wobec kobiety. Wówczas, wobec 54-latka zastosowano środki zapobiegawcze w postaci nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu, zakazu zbliżania się i kontaktowania z ofiarą.

Mężczyzna usłyszał zarzuty znęcania się psychicznego i fizycznego nad żoną oraz kierowania gróźb karalnych wobec niej. Po dwóch nocach spędzonych w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, 54-latek został doprowadzony do prokuratury, a następnie do sądu, który zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy. Za znęcanie się fizycznie i psychicznie nad osobą najbliższą musi się liczyć z karą pozbawienia wolności do lat 5. Natomiast za kierowanie gróźb karalnych ustawodawca przewidział karę pozbawienia wolności do lat 3.

Policja podejmuje wszelkie możliwe działania w granicach prawa, by chronić ofiary przemocy i egzekwować orzeczone środki zapobiegawcze. Jednak skuteczność tych działań zależy również od konsekwencji i ostrożności po stronie osób chronionych. Nie należy wpuszczać na swoją posesję osób, wobec których sąd orzekł zakaz zbliżania się lub kontaktu. Każde złamanie takiego zakazu powinno być niezwłocznie zgłaszane Policji.

Reaguj! Twoje bezpieczeństwo ma znaczenie! Nie ma i nigdy nie będzie taryfy ulgowej dla sprawców przemocy domowej oraz osób łamiących orzeczone nakazy i zakazy!

Przypominamy!

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 30 listopada 2020 roku, policjanci mają możliwość wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Te nakazy lub zakazy mogą być wydane łącznie i obowiązują od momentu ich wydania.

Policjant ma prawo wydać nakaz lub zakaz:

podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu;

w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie (w szczególności w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków).

W okresie obowiązywania nakazu lub zakazu policjanci są zobligowani do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy są one respektowane. Za niestosowanie się osoby do wydanego przez Policję zakazu lub nakazu, kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny i zastosowanie trybu przyspieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia.

Nakaz lub zakaz tracą moc po upływie 14 dni od ich wydania, chyba że w czasie ich obowiązywania sąd udzieli zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Zobowiązania utracą również moc w przypadku, gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, zostanie zatrzymana w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, a następnie zastosowany zostanie wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania lub nakazania okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

( KWP w Łodzi / mw)

Film Złamał zakaz zbliżania się i groził żonie śmiercią – trafił do aresztu Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Złamał zakaz zbliżania się i groził żonie śmiercią – trafił do aresztu (format mp4 - rozmiar 10.5 MB)