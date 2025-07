Zgubiła się w lesie - odnaleźli ją policjanci Data publikacji 16.07.2025 Powrót Drukuj Policjanci prowadzili poszukiwania za 84-letnią kobietą, która wybrała się do lasu na jagody i nie potrafiła znaleźć drogi do domu. Kilka godzin później, dzięki informacjom przekazanym od postronnej osoby, mundurowi odnaleźli zaginioną, która cała i zdrowa wróciła do swojego miejsca zamieszkania.

W ubiegły poniedziałek, około godziny 18.00 policjanci z Blachowni odebrali zgłoszenie o zaginięciu 84-letniej kobiety, która w południe wyszła do lasu na jagody i po kilku godzinach nie wróciła do miejsca zamieszkania. Policjanci od razu ruszyli w poszukiwania, w które włączyli się mundurowi z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie. W działania zaangażowali się także policyjni przewodnicy z psami tropiącymi.

Teren, który sprawdzali, był bardzo rozległy, ponieważ rodzina nie była w stanie przekazać im, w które dokładnie miejsce udała się seniorka. Kobieta, wychodząc z domu, nie zabrała ze sobą telefonu, co utrudniało dokładne jej zlokalizowanie.

Zaangażowany w działania dzielnicowy asp. szt. Zbigniew Drab dowiedział się od jednego z mieszkańców, że kobieta była widziana w kompleksie leśnym kilka godzin wcześniej. Nie mając chwili do stracenia, mundurowi ruszyli we wskazane miejsce i około godziny 20.00 namierzyli zdezorientowaną mieszkankę Blachowni. Na miejsce przyjechali ratownicy medyczni, którzy przebadali seniorkę. Starsza pani nie wymagała transportu do szpitala. Po badaniach trafiła pod opiekę syna i wróciła do domu.

Wybierając się do lasu, pamiętajmy, aby powiadomić bliskich o tym, gdzie idziemy i kiedy zamierzamy wrócić. Pamiętajmy także o zabraniu wody pitnej, jedzenia i naładowanego telefonu komórkowego.