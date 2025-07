Wypłacał pieniądze z kodów BLIK - został zatrzymany przez policjantów z Bemowa Data publikacji 16.07.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego z Bemowa zatrzymali podejrzanego o oszustwo metodą na BLIK-a. Sprawca podszywał się pod pracownika banku, tłumacząc, że „pieniądze zgromadzone na koncie są zagrożone”. 27-letni obywatel Białorusi został zatrzymany na gorącym uczynku. Grozi mu teraz kara do 8 lat więzienia.

Policjanci z bemowskiej patrolówki, uzyskali informację, że w pobliżu bankomatu stoi mężczyzna, który nerwowo rozgląda się dookoła siebie i wypłaca pieniądze. Mając uzasadnione podejrzenie, że może on dokonywać wypłat za pośrednictwem nieprawnie pozyskanych kodów blik, policjanci postanowili to sprawdzić i podjęli wobec niego czynności. 27-letni obywatel Białorusi początkowo nie chciał podać swoich danych personalnych, potem tłumaczył policjantom, że wypłaca pieniądze za pośrednictwem kodów blik i są to pieniądze od kolegi na zakup laptopa.

Policjanci nie dali mu wiary i dokładnie sprawdzili, skąd mężczyzna ma pieniądze. Okazało się, że są to wypłaty pieniędzy pochodzące z przestępstwa metodą na blik. Sprawca wyłudził pieniądze od pokrzywdzonego, podszywając się za pracownika banku i informując go, że pieniądze są zagrożone.

Przy mężczyźnie funkcjonariusze znaleźli gotówkę w kwocie ponad 10 tysięcy zł, która została zabezpieczona oraz telefon komórkowy. 27-latek został zatrzymany i doprowadzony do komisariatu.

Po zgromadzeniu materiału dowodowego podejrzany usłyszał zarzut oszustwa i został objęty dozorem policyjnym oraz ma zakaz opuszczania kraju.

Za przestępstwo oszustwa kodeks karny przewiduje karę nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

(KSP / kc)