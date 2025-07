Taksówkarz pędził 106 km/h w terenie zabudowanym Data publikacji 16.07.2025 Powrót Drukuj Z prędkością ponad 106 km/h pędził w obszarze zabudowanym 32-letni taksówkarz. Jak się okazało, nie czekał na niego spóźniony klient, a… ryby. Kierowca został „złowiony” i nagrany przez policyjny wideorejestrator. Został ukarany wysokim mandatem, a na ryby będzie mógł teraz jeździć wyłącznie jako pasażer, gdyż jego prawo jazdy zostało zatrzymane na 3 miesiące.

Policjanci bytowskiej drogówki w Trzebielinie za pomocą wideorejestratora sprawdzili prędkość z jaką poruszał się kierowca taksówki. Jak pokazał pomiar, mężczyzna w obszarze zabudowanym jechał ponad dwa razy więcej, niż pozwalają przepisy - 106 km/h przy ograniczeniu do 50. Po zatrzymaniu do kontroli okazało się, że nie przewozi on pasażera, ani do żadnego klienta się nie spieszy. Przekazał policjantom, że zaplanował wypad wędkarski i chciał nadrobić czas.

32-latek na kolejny zlecony kurs będzie musiał poczekać. Przez najbliższe trzy miesiące nie wsiądzie za kierownicę służbowo ani prywatnie, gdyż jego prawo jazdy zostało zatrzymane. Ponadto został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 zł i 13 punktami karnymi.

( KWP w Gdańsku / mw)