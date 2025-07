Zatrzymana 58-latka usłyszała zarzut za znieważenie na tle narodowościowym Data publikacji 16.07.2025 Powrót Drukuj Policjanci z komisariatu na Śródmieściu zatrzymali 58-latkę z Warszawy, która na tle narodowościom znieważyła obywatelkę Białorusi - pracownicę przechowalni bagażu. Podejrzanej grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

W niedzielę, 13 lipca, po południu policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że w przechowalni bagażu na dworcu kolejowym Gdańsk Główny miało dojść do szarpaniny między kobietami. Na miejsce pojechali funkcjonariusze ze Śródmieścia, którzy ustalili, że 58-latka z Warszawy podczas odbioru bagaży znieważyła na tle narodowościowym pracownicę przechowalni.

Sprawczyni przyjechała z koleżankami do Gdańska w celach turystycznych i pozostawiła w przechowalni swoje rzeczy. Kiedy 58-latka wróciła, by odebrać bagaże, okazała tylko jeden z dwóch przekazanych jej numerków. Kiedy pracownica nie chciała wydać jej bez numerka lub paragonu drugiej z toreb, kobieta zaczęła zachowywać się agresywnie i krzyczeć na pokrzywdzoną, twierdząc, że sama odbierze drugi bagaż. W tym celu 58-latka weszła do strefy przechowalni, wcześniej popychając pokrzywdzoną, a następnie zaważyła ją na tle narodowościowym.

58-latka została zatrzymana przez policjantów. W poniedziałek usłyszała zarzuty za znieważanie obywatelki Białorusi z powodu jej przynależności narodowej. Za to przestępstwo podejrzanej grozi do 3 lat pozbawienia wolności.