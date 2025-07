Skuteczne działania wałbrzyskich policjantów zapobiegły aktom agresji na tle narodowościowym Data publikacji 16.07.2025 Powrót Drukuj Nie było, nie ma i nigdy nie będzie zgody funkcjonariuszy Policji na przemoc lub agresję wobec kogokolwiek z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej czy wyznaniowej. Wczoraj skuteczne działania wałbrzyskich policjantów zapobiegły eskalacji konfliktu na tle narodowościowym związanego ze spontanicznym zgromadzeniem kilkudziesięciu osób na terenie Wałbrzycha.

W miniony poniedziałek, 14 lipca 2025 r., policjanci z Wałbrzycha otrzymali od mieszkańców zgłoszenie informujące o mężczyźnie, który miał nagrywać dzieci bawiące się na placu zabaw. Na miejsce natychmiast wysłano patrol, który wylegitymował osobę opisaną w zgłoszeniu, która dobrowolnie udostępniła funkcjonariuszom swój telefon. Mundurowi sprawdzili jego zawartość pod kątem niepokojących nagrań i zdjęć i nic takiego nie ujawnili na urządzeniu mężczyzny. Dlatego należy podkreślić, że informacje zawarte w zgłoszeniu nie potwierdziły się podczas policyjnej interwencji. Mężczyzna, wobec którego funkcjonariusze podejmowali czynności, jest obcokrajowcem legalnie przebywającym i pracującym na terenie naszego kraju.

Niestety tego samego dnia doszło do naruszenia nietykalności cielesnej mężczyzny, którego dotyczyło wcześniejsze niepotwierdzone zgłoszenie. Trafił on do szpitala. Na szczęście nie odniósł poważniejszych obrażeń. Natychmiast podjęte przez policjantów intensywne czynności doprowadziły do zatrzymania dwóch osób, które odpowiedzią za jego pobicie na tle narodowościowym. Mężczyźni dziś powinni usłyszeć zarzuty.

Należy podkreślić, że wałbrzyscy policjanci, mając na uwadze potencjalne zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców a także porządku publicznego, nieustannie monitorują i analizują aktualną sytuację w mieście. W związku z informacją, że w dniu 15 lipca 2025 roku może dojść do spontanicznego zgromadzenia, którego uczestnicy będą negatywnie nastawieni do osób innej przynależności narodowej, policjanci wyprzedzająco wdrożyli działania mające na celu niedopuszczenie do zachowań niezgodnych z prawem – w tym wypadku agresji i przemocy na tle narodowościowym. Dzięki szybkim i przede wszystkim skutecznym działaniom funkcjonariuszy, gdy kilkadziesiąt osób zgromadziło się w okolicach jednego z hosteli zamieszkanych przez cudzoziemców, mundurowi nie dopuścili do eskalacji sytuacji konfliktowej oraz aktów przemocy.

Policjanci nieustannie monitorują sytuację i będą reagować z całą stanowczością, wykorzystując dostępne prawem środki i procedury, aby przeciwdziałać wszelkim zachowaniom niezgodnym z prawem, również tym, które związane są z dyskryminacją kogokolwiek z powodu jego przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej czy wyznaniowej!

Apelujemy o ostrożność i dokładną weryfikację informacji, które pojawiają się w przestrzeni internetowej. Zwłaszcza jeśli udostępniamy je dalej. Niestety obecnie w mediach społecznościowych i na różnego rodzaju portalach internetowych publikowane są informacje nierzetelne, niesprawdzone, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Tego typu fake newsy mogą być publikowane celowo, aby wywołać u odbiorców niepokój bądź agresję. Wspólnie możemy przeciwdziałać rozprzestrzenianiu fałszywych informacji, weryfikując je w wiarygodnych źródłach.