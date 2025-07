Niebezpieczne zdarzenia z udziałem hulajnóg elektrycznych. Apel o rozwagę i przestrzeganie przepisów Data publikacji 16.07.2025 Powrót Drukuj W ostatnich dniach na Mazowszu doszło do kolejnych zdarzeń z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych, które po raz kolejny pokazują, jak ważna jest świadomość zagrożeń związanych z ich użytkowaniem oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów. Policja przypomina, że hulajnoga elektryczna to nie zabawka, lecz pojazd, którego prowadzenie wymaga odpowiedzialności i znajomości zasad ruchu drogowego. Policjantki z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przypominają o podstawowych zasadach korzystania z hulajnóg elektrycznych.

Pierwsze zdarzenie miało miejsce w czwartek, 10 lipca w Mławie. 44-letni mieszkaniec powiatu mławskiego, jadąc hulajnogą elektryczną po chodniku, stracił równowagę, przewrócił się i stracił przytomność. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Mężczyzna odzyskał przytomność i został przewieziony do szpitala. Jak ustalili funkcjonariusze, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Sam przyznał, że przed jazdą wypił pół litra wódki. Sprawa zostanie skierowana do sądu, a mężczyźnie grozi wysoka grzywna. O tym przeczytasz w komunikacie: Nietrzeźwy kierowca hulajnogi elektrycznej przewrócił się na chodniku – miał ponad 2 promile alkoholu.

Drugie zdarzenie miało miejsce 14 lipca w miejscowości Smolarnia w powiecie żyrardowskim. 13-letnia dziewczynka, kierując hulajnogą elektryczną, straciła panowanie nad pojazdem i się przewróciła. Nie miała na głowie kasku, a droga, którą się poruszała, nie była przystosowana do jazdy hulajnogą elektryczną – brakowało pasa ruchu dla rowerów, drogi rowerowej oraz chodnika. Dopuszczalna prędkość na tym odcinku wynosiła 50 km/h. Dziewczynka nie posiadała również wymaganej karty rowerowej.

Z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala w Warszawie. O tym wypadku przeczytasz w komunikacie: Wypadek na hulajnodze elektrycznej. 13-latka trafiła do szpitala.

Oba zdarzenia pokazują, jak niebezpieczne może być lekceważenie przepisów oraz brak podstawowej ostrożności. Hulajnoga elektryczna, choć popularna i wygodna, jest pojazdem, którego użytkowanie wiąże się z odpowiedzialnością.

Przypomnijmy o obowiązujących przepisach!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprawnienia do jazdy hulajnogą elektryczną zależą od wieku użytkownika:

Osoby pełnoletnie mogą poruszać się hulajnogą elektryczną bez żadnych dodatkowych uprawnień.

Dzieci i młodzież w wieku 10–18 lat muszą posiadać:

Kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

Dzieci poniżej 10. roku życia nie mogą korzystać z hulajnogi elektrycznej na drogach publicznych. Wyjątek stanowi strefa zamieszkania, gdzie mogą jeździć wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Kierujący hulajnogą elektryczną musi korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku jazdy.

W przypadku ich braku, może korzystać z jezdni, jeśli dopuszczalna prędkość nie przekracza 30 km/h.

Jazda chodnikiem jest dozwolona tylko w wyjątkowych przypadkach – gdy brak jest drogi rowerowej, a prędkość na jezdni przekracza 30 km/h. Wówczas należy jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszym.

Zabronione jest prowadzenie hulajnogi pod wpływem alkoholu, przewożenie pasażerów, zwierząt lub przedmiotów oraz korzystanie z telefonu wymagającego trzymania go w ręku podczas jazdy.

Zgodnie z przepisami, hulajnogę elektryczną można pozostawić na chodniku tylko w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie jego braku – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni, równolegle do tej krawędzi. Należy przy tym zapewnić co najmniej 1,5 metra wolnej przestrzeni dla pieszych, tak aby nie utrudniać im ruchu

Policja przypomina, że hulajnoga elektryczna to nie zabawka. Wypadki z jej udziałem mogą prowadzić do poważnych obrażeń, szczególnie u dzieci. Uderzenie głową o asfalt może mieć tragiczne skutki. Dlatego tak ważne jest noszenie kasku ochronnego, który może uratować życie.

Rodzice powinni edukować dzieci w zakresie bezpiecznego korzystania z hulajnóg, nadzorować ich jazdę oraz zadbać o odpowiednie wyposażenie. Użytkownicy powinni znać przepisy, dostosowywać prędkość do warunków i zawsze zachowywać ostrożność.