41-latek odpowie za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 16.07.2025 Powrót Drukuj Policjanci ze Szczytna pod nadzorem prokuratora prowadzą postępowanie w sprawie podpalenia kobiety w gminie Wielbark. Pokrzywdzona 48-latka, po tym jak poinformowała służby o tym zdarzeniu, z obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala. Do wyjaśnienia tej sprawy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn. Jeden z nich, po wytrzeźwieniu i przesłuchaniu, został zwolniony. Wobec drugiego prowadzone są dalsze czynności procesowe. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.

W poniedziałek (14.07.2025) kobieta zadzwoniła na numer alarmowy i powiadomiła dyspozytora o tym, że została podpalona przez swojego znajomego. Jednak do tego zdarzenia miało dość 3 dni przed zgłoszeniem, w miejscu zamieszkania 48-latki. Skierowani na miejsce policjanci potwierdzili obrażenia na ciele mieszkanki gminy Wielbark. Kobieta została przekazana pod opiekę lekarza i przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Warszawie.

Policjanci po wstępnym ustaleniu okoliczności, w jakich kobieta miała doznać obrażeń, zatrzymali dwóch mężczyzn. Do wyjaśnienia tej sprawy zatrzymany został 49-letni partner kobiety oraz ich 41-letnio znajomy. Obaj mężczyźni w chwili zatrzymania znajdowali się pod wpływem alkoholu. Partner kobiety po wytrzeźwieniu został przesłuchany, a następnie zwolniony.

W środę (16.07.2025 r.) policjanci przewieźli 41-latka do prokuratury, gdzie został przesłuchany oraz usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 48-latki, do którego się przyznał. Prokuratura Rejonowa w Szczytnie wystąpiła z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Wobec 41-latka prowadzone są dalsze czynności procesowe. Dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia są przedmiotem prowadzonego postępowania, które nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Szczytnie.

( KWP w Olsztynie / kp)

Na poniższym nagraniu policjanci prowadzą zatrzymanego mężczyznę.