Zatrzymany nietrzeźwy kierowca, z zakazem kierowania i narkotykami Data publikacji 17.07.2025 Powrót Drukuj Policjanci z zambrowskiej drogówki zatrzymali 35-latka, który wsiadł nietrzeźwy za kierownicę audi oraz pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Podczas kontroli mundurowi znaleźli przy nim narkotyki, jak również w domu. Mężczyzna trafił do aresztu na 2 miesiące. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z drogówki na terenie gminy Zambrów zatrzymali do kontroli audi. Za jego kierownicą siedział 35-letni mieszkaniec powiatu. Jak się okazało mężczyzna wsiadł za kierownicę auta pijany. Badanie alkomatem wykazało 1,5 promila alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów obowiązujący do kwietnia 2028 roku.

Dodatkowo policjanci w pojeździe znaleźli narkotyki schowane w schowku. Po zbadaniu substancji testerami potwierdzono, że to prawie 3 gramy marihuany i amfetaminy. To jednak nie wszystko. Podczas przeszukania miejsca zamieszkania, w jego pokoju oraz w pomieszczeniu gospodarczym, policjanci znaleźli kolejne narkotyki. Łącznie zabezpieczyli ponad 55 gramów substancji psychotropowych. Były to amfetamina, marihuana oraz mefedron.

Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, kierowania pomimo prawomocnego zakazu oraz zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna decyzją sądu trafił do aresztu, gdzie spędzi najbliższe dwa miesiące.

( KWP w Białymstoku / kc)