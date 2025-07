Kanister, rozlane paliwo, planowany ogień i błyskawiczna reakcja kamienieckich policjantów Data publikacji 17.07.2025 Powrót Drukuj Usiłowanie podpalenia budynku mieszkalnego to przestępstwo zagrożone wieloletnią karą pozbawienia wolności. W tym przypadku kluczowa okazała się natychmiastowa reakcja funkcjonariuszy z Kamieńca Ząbkowickiego, którzy udali się na miejsce i zatrzymali sprawcę jeszcze zanim zrealizował swój plan. Sytuacja ta to przestroga, że zagrożenie może pojawić się niespodziewanie. Dlatego każdy sygnał należy traktować poważnie i niezwłocznie przekazywać go odpowiednim służbom, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

W godzinach przedpołudniowych, 16 lipca br., wpłynęło zgłoszenie dotyczące zagrożenia podpaleniem budynku mieszkalnego na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki. Z przekazanych informacji wynikało, że mężczyzna może próbować podpalić dom, w którym wcześniej zamieszkiwał.

Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Kamieńcu Ząbkowickim. Ich szybkie i profesjonalne działania miały kluczowe znaczenie. Po dotarciu pod wskazany adres policjanci zauważyli mężczyznę oddalającego się od budynku w kierunku pobliskiej stodoły. Natychmiast przystąpili do działania i zatrzymali go jeszcze na miejscu zdarzenia.

Funkcjonariusze zauważyli, że na schodach prowadzących do wejścia do budynku rozlana jest ciecz o zapachu przypominającym paliwo. Obok leżał plastikowy kanister. Z ustaleń wynika, że 53-letni mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu (ponad 2 promile), celowo rozlał substancję łatwopalną na klatce schodowej budynku dwurodzinnego, usiłując w ten sposób dokonać podpalenia.

Na szczęście dzięki błyskawicznej i zdecydowanej reakcji policjantów nie doszło do zaprószenia ognia. W budynku w chwili zdarzenia nie przebywali mieszkańcy, co wykluczyło konieczność przeprowadzenia ewakuacji.

Na miejscu funkcjonariusze wykonali szereg niezbędnych czynności procesowych, w tym zabezpieczenie śladów oraz materiałów dowodowych, które będą miały znaczenie w dalszym postępowaniu, a mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do jednostki Policji. Skierowani do zdarzenia strażacy zabezpieczyli teren. Do działań włączył się również Prokurator Rejonowy, który objął sprawę nadzorem. Na miejsce wezwano również biegłego z zakresu pożarnictwa, który przeprowadził szczegółowe czynności i zabezpieczył materiał dowodowy niezbędny w dalszym postępowaniu.

Po wytrzeźwieniu zatrzymany 53-letni mieszkaniec gminy Kamieniec Ząbkowicki usłyszy zarzuty usiłowania zniszczenia mienia poprzez podpalenie, za co zgodnie z obowiązującym prawem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa prowadzona jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej.

Zdarzenie to pokazuje, jak wielkie znaczenie ma czas reakcji oraz skuteczna współpraca służb. Dzięki natychmiastowej interwencji policjantów z Kamieńca Ząbkowickiego i profesjonalnym działaniom wszystkich zaangażowanych służb udało się zapobiec potencjalnej tragedii.

Apelujemy: każde podejrzenie zagrożenia należy natychmiast zgłaszać na numer alarmowy 112. Czasami wystarczy jeden telefon, by uratować ludzkie życie lub mienie.