Nowa oferta specjalna przygotowana przez PKO BP dla czynnych i emerytowanych funkcjonariuszy, rencistów i pracowników cywilnych służb mundurowych Data publikacji 27.11.2025 Powrót Drukuj PKO Bank Polski przygotował nową, specjalną ofertę nie tylko dla Policji, ale również dla czynnych i emerytowanych funkcjonariuszy, rencistów i pracowników cywilnych służb mundurowych. W ramach oferty klienci mogą skorzystać m.in. przez dwa lata z PKO Konta bez Granic bez opłat, preferencyjnych warunków pożyczki gotówkowej i kredytu hipotecznego oraz dodatkowej zniżki na ubezpieczenie czy wynajem samochodu. W ofercie zaktualizowane zostały wartości RRSO (Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania) dla przykładów reprezentatywnych w niektórych produktach (co wynika np. ze zmiany stóp procentowych na rynku). Warunki oferty pozostają bez zmian.

Co obejmuje specjalna oferta dla służb mundurowych?

PKO KONTO BEZ GRANIC

DLA KOGO?



Dla klientów, którzy do 2.07.2026 r. otworzą PKO Konto bez Granic w ramach promocji „Dodatkowe Korzyści”.

JAKIE SĄ WARUNKI PROMOCJI?

0 zł za prowadzenie PKO Konta bez Granic przez dwa lata od otwarcia konta – wystarczy, że na konto będą zapewnione wpływy min. 1000 zł miesięcznie.

CO OTRZYMUJESZ Z PKO KONTEM BEZ GRANIC?

bezpłatne przelewy standardowe,

płatności zbliżeniowe, również telefonem lub zegarkiem,

kartę debetową do konta z funkcją wielowalutową, bez opłaty za obsługę karty,

bezpłatne wypłaty gotówki kartą debetową do konta lub BLIKIEM z bankomatów w kraju i za granicą,

bezpłatne wpłaty i wypłaty w placówkach banku.

GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

W placówkach banku.

KREDYT WŁASNY KĄT HIPOTECZNY. RRSO: 6,69%

DLA KOGO?

Dla osób, które do 2.07.2026 r. otrzymają formularz informacyjny i w terminie jego ważności złożą wniosek o udzielenie kredytu Własny Kąt hipoteczny, a następnie w terminie ważności decyzji kredytowej zawrą w oddziale PKO Banku Polskiego S.A. umowę kredytu. Oferta dotyczy również propozycji cenowych Cyfrowego Kredytu Hipotecznego przedstawionych od 1.10 do 2.07.2026 r.

JAKIE SĄ WARUNKI OFERTY?

Wariant I

marża kredytu:

1,5% – gdy LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) jest mniejsze lub równe 80%,

1,75% – gdy LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) jest większe niż 80%,

0% – prowizja za udzielenie kredytu.

Z tego wariantu skorzystasz, jeśli:

zapewnisz min. 3000 zł wpływu miesięcznie na konto w PKO Banku Polskim do końca okresu kredytowania,

kupisz ubezpieczenie na życie w PKO Banku Polskim i nie zrezygnujesz z niego do końca okresu kredytowania,

wykonasz co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych (kartą debetową lub Blikiem) z konta do spłaty kredytu (dot. jedynie Cyfrowego Kredytu Hipotecznego).

POŻYCZKA GOTÓWKOWA. RRSO: 13,57%

DLA KOGO?

Dla klientów, którzy do 2.07.2026 r. złożą wniosek i zawrą umowę pożyczki gotówkowej. Wymagane jest oświadczenie, że pełnisz czynną służbę lub jesteś zatrudnionym pracownikiem cywilnym, lub otrzymujesz emeryturę, rentę z tytułu pełnienia służby lub zatrudnienia w służbach mundurowych.

JAKIE SĄ WARUNKI OFERTY?

• oprocentowanie zmienne 12,79%,

• prowizja za udzielenie pożyczki 0%,

• kwota pożyczki od 1500 zł do 300 000 zł,

• okres kredytowania od 2 do 120 miesięcy,

• w ramach oferty możesz skorzystać z pożyczki gotówkowej na dowolny cel lub pożyczki konsolidacyjnej na spłatę zobowiązań spoza banku.

GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

W placówkach banku.

Wariant II

marża kredytu:

1,8% – gdy LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) jest mniejsze lub równe 80%,

2,05% – gdy LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) jest większe niż 80%,

1% – prowizja za udzielenie kredytu.

Z tego wariantu skorzystasz, jeśli:

zapewnisz min. 3000 zł wpływu miesięcznie na konto w PKO Banku Polskim do końca okresu kredytowania,

wykonasz co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych (kartą debetową lub Blikiem) z konta do spłaty kredytu (dot. jedynie Cyfrowego Kredytu Hipotecznego).

Wariant II – dot. jedynie Cyfrowego Kredytu Hipotecznego (bez konieczności korzystania z produktów dodatkowych)

marża kredytu:

1,96% – gdy LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) jest mniejsze lub równe 80%,

2,21% – gdy LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) jest większe niż 80%,

2% – prowizja za udzielenie kredytu.

Szczegółowe warunki oraz skutki braku ich spełnienia znajdziesz w umowie kredytu lub u eksperta hipotecznego.

Nie dostaniesz dodatkowych zniżek związanych z:

indywidualnymi warunkami cenowymi,

innymi promocjami i ofertami specjalnymi w banku (w tym Branżową Ofertą Specjalną) z wyłączeniem promocyjnych warunków kredytów i pożyczek hipotecznych obowiązujących do 31.12.2025 r., tj. z oprocentowaniem obniżonym o 0,2 p.p. w pierwszym okresie obowiązywania stałej stopy procentowej (tj. przez 5 lat),

Oszczędnościową Książeczką Mieszkaniową, Kartą Dużej Rodziny.

GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

W placówkach banku prowadzących obsługę hipoteczną oraz on-line (Cyfrowy Kredyt Hipoteczny).

UBEZPIECZENIE PKO MOTO – OC, AC, NNW i Assistance

DLA KOGO?

Dla klientów, którzy do 2.07.2026 r. kupią ubezpieczenie komunikacyjne PKO Moto.

JAKIE SĄ WARUNKI OFERTY?

5% zniżki na zakup ubezpieczenia komunikacyjnego w PKO Ubezpieczenia – PKO Moto,

podczas wnioskowania należy podać kod rabatowy „MUNDUR” (kod rabatowy może zostać użyty wielokrotnie),

oferta dotyczy nowych polis zawartych w PKO Ubezpieczenia oraz odnawianych.

Zniżka nie łączy się z innymi promocjami i zniżkami.

GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

W placówkach banku.

Bank jest agentem ubezpieczeniowym. Ochronę świadczy PKO TU SA. Informacje o ubezpieczeniu, w tym o wyłączeniach oraz ograniczeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela, znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia PKO Moto, a w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, dostępnych na naszej stronie.

FINANSOWANIE I ZAKUP POJAZDÓW – SPÓŁKI GRUPY MASTERLEASE

DLA KOGO?

Oferta dedykowana aktualnym i emerytowanym pracownikom cywilnym i rencistom oraz funkcjonariuszom służb mundurowych zainteresowanym wynajmem krótko, średnio oraz długoterminowym i zakupem pojazdów za gotówkę. Wymagane dokumenty potwierdzające przynależność do służb mundurowych.

JAKIE SĄ WARUNKI OFERTY WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY SAMOCHODÓW NOWYCH?

Oferta wynajmu długoterminowego opartego na rabatach Masterlease.

SAMOCHODY UŻYWANE – FINANSOWANIE I ZAKUP:

5% rabatu w porównaniu z ogólnodostępną ofertą zakupu za gotówkę,

promocja czasowa – możliwość skorzystania w ciągu pierwszych 6 miesięcy obowiązywania oferty,

możliwość finansowania pojazdów używanych w atrakcyjnych ratach.

WYNAJEM KRÓTKO- I ŚREDNIOTERMINOWY

5% rabatu – niedostępne w ofercie zakupu za gotówkę MasterRent24.

GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Skontaktuj się z infolinią i zapytaj o ofertę: +48 585008134.

Szczegóły oferty w załączniku.