W czasie Święta Policji uratowali życie 71-latki Data publikacji 17.07.2025 Powrót Drukuj Policjantki ruchu drogowego wspólnie z funkcjonariuszami z 4. Komisariatu uratowali życie 71-latki. Funkcjonariusze, zabezpieczając obchody Święta Policji, zauważyli leżącą na chodniku po drugiej stronie ulicy seniorkę. Kobieta traciła funkcje życiowe. Mimo że w pobliżu znajdowało się wielu świadków, to mundurowi pośpieszyli na ratunek i przeprowadzili resuscytację przywracając kobiecie funkcje życiowe. Wezwali też na miejsce karetkę pogotowia. Seniorka trafiła do szpitala.

Wczoraj miały miejsce wojewódzkie obchody Święta Policji garnizonu lubelskiego. Uroczystość odbyła się na Placu Teatralnym w Lublinie. Tuż przed jej rozpoczęciem policjantki z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Lublinie, które zabezpieczały przebieg wydarzenia, zauważyły po drugiej stronie ulicy, kobietę, która nagle osunęła się na ziemię.

Seniorka leżała na chodniku przed wejściem do Ogrodu Saskiego. Wokół niej zebrało się sporo przechodniów, którzy zaczęli wzywać pomocy i próbowali ratować kobietę. Mundurowe od razu pobiegły na miejsce. Gdy okazało się, że 71-latka traci funkcje życiowe, natychmiast przystąpiły do działań ratunkowych, jednocześnie wzywając na miejsce karetkę pogotowia.

Po chwili dołączyli do nich ubrani po cywilnemu policjanci z 4. komisariatu. Funkcjonariusze wspólnie przez kilka minut prowadzili akcję ratunkową. Na szczęście dzięki szybkim działaniom mundurowych, kobieta odzyskała oddech. Następnie policjanci ułożyli seniorkę w pozycji bocznej ustalonej i czuwali przy niej do czasu przybycia ratowników medycznych. Jeden z policjantów pomógł medykom przenieść kobietę na nosze i przetransportować do karetki.

Mieszkanka powiatu lubelskiego została przekazana pod opiekę służb medycznych i trafiła do szpitala.

( KWP w Lublinie / kp)

Poniższe nagranie przedstawia sytuację opisaną w tekście.