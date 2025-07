Policjanci zapobiegli utracie wszystkich oszczędności. 74-latka padła ofiarą oszustów działających metodą „na fałszywego policjanta” Data publikacji 17.07.2025 Powrót Drukuj Policjanci z katowickiej „dwójki” zapobiegli przekazaniu oszustom kolejnych 65 tys. zł. 74-letnia kobieta wcześniej straciła już biżuterię, monety oraz 50 tys. zł. Szybka reakcja mundurowych przerwała przestępczy proceder.

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Katowicach otrzymał informację o możliwej próbie oszustwa na seniorce. Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci z Komisariatu Policji II w Katowicach.

Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, 74-latka odebrała telefon od kobiety podającej się za pracownice jednego z urzędów. Rozmówczyni poinformowała seniorkę o nieodebranym liście poleconym i zaczęła wypytywać o jej oszczędności. Chwilę później zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako policjant. Twierdził, że wcześniejsza rozmowa była próbą oszustwa i polecił kobiecie przygotować pieniądze oraz kosztowności, aby rzekomo „zabezpieczyć je przed przestępcami”.

Wprowadzona w błąd 74-latka przekazała nieznajomemu mężczyźnie biżuterię i wartościowe monety, a następnie udała się do banku, wypłaciła 50 tys. zł i również przekazała gotówkę oszustom. Po tym poszła do kolejnego banku, by wypłacić tym razem 65 tys. zł. Tam jednak pojawili się katowiccy policjanci, którzy zapobiegli wypłacie pieniędzy i uchronili kobietę przed dalszymi stratami.

Dopiero po reakcji mundurowych seniorka zorientowała się, że padła ofiarą zorganizowanego oszustwa. Sprawą zajmują się kryminalni, którzy ustalają tożsamość sprawców.

Apelujemy o czujność i rozwagę. Policjanci nigdy nie informują telefonicznie o prowadzonych sprawach, nie proszą o wypłacenie pieniędzy, przekazanie kosztowności ani udział w jakichkolwiek „tajnych akcjach”.

Jeśli odbierzesz podejrzany telefon, natychmiast zakończ połączenie. Skontaktuj się z bliskimi lub zadzwoń pod numer 112. Porozmawiaj z seniorami w swojej rodzinie – przypomnij im o metodach działania oszustów i przestrzegaj przed pochopnym działaniem. Tylko wspólnie możemy zapobiegać tego typu przestępstwom i chronić osoby najbardziej narażone na manipulację.