Szybka reakcja dzielnicowego i pomoc w stanie zagrożenia życia Data publikacji 18.07.2025 Powrót Drukuj Dzielnicowy z Rewiru Dzielnicowych w Czerminie sierż. szt. Wiesław Cudo, wykazał się niezwykłym zaangażowaniem w niesieniu pomocy mieszkance gminy Borowa, potrzebującej natychmiastowej pomocy medycznej. Kobieta została pożądlona przez osy, co wywołało u niej silną reakcję alergiczną. Jej stan szybko się pogarszał - miała problemy z oddychaniem, a jej życie było zagrożone. Konieczne było natychmiastowe przewiezienie jej do szpitala.

Sierż. szt. Wiesław Cudo, podczas patrolu rejonu służbowego został zatrzymany przez jadącą samochodem kobietę. Poprosiła go o pomoc ponieważ wiozła do szpitala swoją krewną pożądloną przez osy. Były utrudnienia w ruchu drogowym, a stan poszkodowanej się pogarszał i miała ona coraz większe problemy z oddychaniem. Dzielnicowy niezwłocznie podjął decyzję o eskorcie pojazdu marki Dacia z poszkodowaną do mieleckiego szpitala.

Dzięki jego zdecydowanym działaniom i asyście w transporcie kobieta trafiła na oddział ratunkowy w krytycznym momencie, gdzie otrzymała niezbędną pomoc medyczną.

Postawa dzielnicowego to kolejny przykład, że policjanci to nie tylko stróże prawa, ale także osoby gotowe nieść pomoc w najtrudniejszych sytuacjach w myśl dewizy "pomagamy i chronimy". Sierż. szt. Cudo wykazał się profesjonalizmem, opanowaniem i ludzkim odruchem serca, co w tym przypadku miało kluczowe znaczenie dla uratowania zdrowia i życia poszkodowanej.

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Mielcu wyraża uznanie dla sierż. szt. Wiesława Cudo za jego wzorową postawę.