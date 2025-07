Włamywali się do sklepów w kombinezonach malarskich, wykorzystując do tego młot i... samochód Data publikacji 18.07.2025 Powrót Drukuj Współpraca policjantów z powiatów zgorzeleckiego i bolesławieckiego doprowadziła do zatrzymania dwóch mężczyzn, którzy mają na koncie trzy włamania do marketów. Sprawcy pokonywali zabezpieczenia placówek handlowych w siłowy sposób, wykorzystując do tego młot i samochód osobowy. Podczas włamań ubrani byli w… kombinezony malarskie. Ich łupem padły wyroby tytoniowe i alkohol. Obaj sprawcy usłyszeli zarzuty, a jeden z nich to recydywista, co wiąże się z możliwością wymierzenia mu surowszej kary, sięgającej nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Wymiana informacji i wspólne ustalenia doprowadziły policjantów kryminalnych ze Zgorzelca i Bolesławca do tych samych wniosków, co do typowania sprawców włamań do marketów tej samej sieci.

Podejrzani to mieszkańcy powiatu zgorzeleckiego w wieku 25 lat. Obaj zostali zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące włamań na terenie powiatu zgorzeleckiego i bolesławieckiego.

Do wszystkich przestępstw doszło na początku lipca bieżącego roku. Ich wspólnym mianownikiem był asortyment, który kradli sprawcy oraz ich strój, ponieważ podczas każdego z włamań mieli na sobie kombinezony malarskie.

Jednak zatrzymani wspólnie dokonali tylko przestępstwa na terenie powiatu zgorzeleckiego. Wówczas do wnętrza sklepu dostali się przy użyciu samochodu, którym przyjechali na miejsce. Wykorzystując pojazd, rozbili szybę placówki handlowej, dzięki czemu dostali się do wnętrza sklepu, skąd skradli wyroby tytoniowe i alkoholowe.

Każdy z podejrzanych ma również na koncie włamanie do marketu na terenie powiatu bolesławieckiego. W tych dwóch przypadkach do wnętrza sklepu sprawcy dostali się także przez rozbitą szybę, jednak do jej zniszczenia wykorzystali młot. Po wejściu do środka łupem przestępców padły również papierosy i alkohol.

Zatrzymania włamywaczy to efekty wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa. Policjanci ze Zgorzelca i Bolesławca dokonali zatrzymań na terenie powiatu zgorzeleckiego, skąd pochodzą obaj 25-latkowie. Wspólne realizacje to efekt regularnej wymiany informacji, co do rodzaju zdarzeń i osób podejrzewanych w różnych sprawach.

Obaj podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Jeden ze sprawców to recydywista, dlatego grozi mu kara nawet 15 lat więzienia.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

( KWP we Wrocławiu / mw)

