Nowe furgony wypadowe dla Oddziału Prewencji Policji w Radomiu - modernizacja mobilności i bezpieczeństwa funkcjonariuszy Data publikacji 18.07.2025 Powrót Drukuj Oddział Prewencji Policji w Radomiu wzbogacił swoją flotę o pięć nowoczesnych furgonów wypadowych, które mają kluczowe znaczenie w działaniach związanych z zabezpieczaniem zgromadzeń, imprez masowych i operacji policyjnych. Pojazdy, dostarczone w ramach ogólnopolskiej umowy z 2024 roku, bazują na modelu VW Crafter i zostały wyposażone w zaawansowane systemy łączności, oświetlenie LED, zabezpieczenia oraz ergonomiczne wnętrze dla siedmiu funkcjonariuszy. To kolejny krok w stronę zwiększenia efektywności, komfortu i gotowości operacyjnej Policji w sytuacjach wymagających szybkiej i skoordynowanej reakcji.

Polska Policja od kilku lat konsekwentnie modernizuje flotę pojazdów wykorzystywanych w działaniach prowadzonych przez Oddziały i Samodzielne Pododdziały Prewencji Policji. Szczególne znaczenie w tym procesie mają furgony wypadowe, będące podstawowym środkiem transportu dla pododdziałów realizujących zadania związane z zabezpieczeniem zgromadzeń, imprez masowych, meczów oraz operacji i akcji policyjnych prowadzonych na terenie całego kraju. Najnowsze dostawy w tym zakresie realizowane są na podstawie umowy zawartej w 2024 roku, w ramach której Policja pozyskała 198 oznakowanych radiowozów. Z tej puli Odział Prewencji Policji w Radomiu wzbogacił swoją flotę pojazdów o pięć nowych furgonów wypadowych.

Nowo dostarczone pojazdy bazują na modelu VW Crafter, wyposażonym w silnik o mocy 130 Kw i pojemności 1968 cm3 . W pojazdach został zamontowany nowoczesny sprzęt łączności radiowej UKF oraz TETRA, sygnalizacja świetlna i oświetlenie dodatkowe oparte na technologii LED. Dodatkowo okna pojazdu są osłonięte kratami zabezpieczającymi przed ich uszkodzeniem.

Pojazdy są wyposażone w ergonomiczną kabinę podnoszącą komfort użytkowania pojazdu przez siedmiu funkcjonariuszy wraz z pełnym wyposażeniem oraz system nagłośnienia zewnętrznego i ogrzewanie postojowe. W wyposażeniu pojazdu znajduję się także torba medyczna R0. Pojazdy zostały oznakowane zgodnie z najnowszym wzorem oznakowania policyjnego.

Nowe furgony wypadowe to krok w stronę poprawy mobilności, bezpieczeństwa i efektywności działań Oddziałów Prewencji Policji. Zapewniają komfort pracy funkcjonariuszy, lepszą ochronę oraz umożliwiają szybszą i bardziej skoordynowaną reakcję na zagrożenia w przestrzeni publicznej. Dzięki takim zakupom Policja zyskuje narzędzia nie tylko do działań interwencyjnych, ale również do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, które w dobie współczesnych zagrożeń nabierają szczególnego znaczenia.