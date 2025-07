Policjant z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie pomógł genetycznemu bliźniakowi Data publikacji 18.07.2025 Powrót Drukuj St. sierż. Waldemar Fiłonowicz z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie dołączył do grona rzeczywistych dawców komórek macierzystych. Zgłosił się do bazy DKMS podczas akcji w przedszkolu, a kilka miesięcy później ruszyła procedura, która mogła uratować komuś życie.

W grudniu 2024 roku st. sierż. Waldemar Fiłonowicz, policjant Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, zarejestrował się jako potencjalny dawca komórek macierzystych w Fundacji DKMS. Akcja odbyła się w przedszkolu, do którego uczęszcza jego córka.

W marcu 2025 roku odebrał telefon - okazało się, że jest genetycznie zgodny z osobą potrzebującą przeszczepu. Po szczegółowych badaniach lekarze zakwalifikowali go do procedury i wyznaczyli metodę pobrania - aferezę, czyli pobranie komórek macierzystych z krwi.

Od 13 lipca przez kilka dni przyjmował specjalne leki, które miały pomóc komórkom macierzystym przedostać się do krwiobiegu. Sam zabieg odbył się 17 lipca w klinice w Warszawie i przebiegł bez komplikacji.

- Personel medyczny był bardzo profesjonalny. Robili wszystko, żebym odczuwał jak najmniej bólu i żeby cały proces był jak najbardziej komfortowy – mówi st. sierż. Waldemar Fiłonowicz.

Pobrany materiał zostanie przekazany dla młodego mężczyzny z Niemiec, który czeka na przeszczep ratujący życie.

Po zakończeniu procedury funkcjonariusz otrzymał legitymację rzeczywistego dawcy przeszczepu oraz symboliczne odznaczenie. Obecnie regeneruje się w gronie najbliższych i wraca do codziennej służby.

- To tylko kilka dni wysiłku, a można uratować komuś życie. Każdy może pomóc – nie trzeba nosić munduru, żeby nieść realną pomoc – podkreśla policjant.

Dla st. sierż. Waldemara Fiłonowicza służba w Policji to świadoma decyzja wynikająca z potrzeby pomagania innym: – Zawsze chciałem robić coś, co ma sens i służy ludziom. Wstąpiłem do Policji, żeby dawać wsparcie, chronić i działać tam, gdzie trzeba – czy to na ulicy, czy w sytuacjach takich jak ta – dodaje funkcjonariusz.

St. sierż. Waldemar Fiłonowicz jest również znany widzom z programu „Policjanci z sąsiedztwa”, emitowanego na antenie WP . Tam, przed kamerami, dzielił się realiami pracy w terenie, a dziś, poza kamerami, pokazuje, że pomaganie jest częścią jego życia, także poza służbą.

Jeśli i Ty chcesz służyć ludziom, pomagać i mieć wpływ na bezpieczeństwo innych - wstąp do Nas.

Więcej informacji o naborze i rekrutacji znajdziesz na stronie: Rekrutacja do służby w Policji