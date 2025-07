Groził śmiercią został zatrzymany przez Policję - posiadał broń i narkotyki Data publikacji 18.07.2025 Powrót Drukuj Groził śmiercią, posiadał broń i narkotyki. Policja zorganizowała szeroko zakrojoną akcję, w którą zaangażowano kontrterrorystów. 35-latek został zatrzymany w lesie i trafił do aresztu.

Wczoraj, 18 lipca, do Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie zgłosiła się mieszkanka powiatu kościerskiego. Poinformowała, że jej znajomy, 35-letni mężczyzna, groził jej oraz jej dzieciom pozbawieniem życia. Dodatkowo nakłaniał kobietę, by zastrzeliła swojego partnera, wykorzystując do tego broń, którą posiadał. Policjanci natychmiast podjęli zdecydowane działania. Ustalili miejsce pobytu 35-latka, a Komendant Powiatowy Policji w Kościerzynie ogłosił alarm dla całej jednostki. Do akcji skierowano również pluton alarmowy Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, oraz policyjnych kontrterrorystów.

Na terenie posesji, z którą powiązany był poszukiwany, funkcjonariusze zabezpieczyli broń hukową, amunicję (przekazaną do badań) oraz narkotyki. Poszukiwania mężczyzny zakończyły się około godziny 23:00. Został zatrzymany w lesie, około pół kilometra od najbliższych zabudowań. Trafił do policyjnego aresztu.

Policjanci przeprowadzili szczegółowe oględziny, zabezpieczyli ślady, wykonali dokumentację fotograficzną oraz szkic miejsca zdarzenia. Trwają intensywne czynności procesowe, w tym przesłuchania świadków. Postępowanie w sprawie prowadzą funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie.

Mężczyźnie za popełnione przestępstwa grozić może kara do 8 lat pozbawienia wolności. O losie 35-latka zadecyduje sąd.