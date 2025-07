Prawie 5 kg marihuany w walizce - zarzut i areszt dla 33-latka za wprowadzanie do obrotu znacznej ilości narkotyków Data publikacji 18.07.2025 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali 33-latka, który odpowie za udział w obrocie znaczną ilością narkotyków. Podczas kontroli pojazdu, którym poruszał się gdańszczanin, w bagażniku policjanci znaleźli walizkę, w której było 4730 tys. zł porcji marihuany. Mężczyzna miał też przy sobie porcję kokainy. W prokuraturze podejrzany usłyszał zarzut w tej sprawie, a sąd aresztował go na trzy miesiące. Grozi mu teraz kara nawet do 12 lat więzienia.

W poniedziałek przed godziną 19:00, na al. Armii Krajowej policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli audi, którym kierował 33-latek z Gdańska. Po tym, jak mężczyzna otworzył drzwi samochodu, mundurowi wyczuli charakterystyczny zapach marihuany. Ponadto podczas kontroli gdańszczanin zachowywał się nerwowo, trzęsły mu się ręce i miał przyspieszony oddech. Na miejscu pojawili się kryminalni z komendy miejskiej, którzy przystąpili do dalszych czynności. Policjanci wezwali 33-latka do wydania środków odurzających. Mężczyzna zaprzeczył, by takie posiadał, wiec kryminalni przystąpili do przeszukania audi. W bagażniku auta funkcjonariusze znaleźli walizkę, w której było prawie 5 kg suszu roślinnego, a w saszetce mężczyzny woreczek z białym proszkiem. 33-latek przyznał, że jest to marihuana i kokaina. Podczas szczegółowej kontroli audi funkcjonariusze ruchu drogowego ustali, że pojazd jest w złym stanie technicznym. Za to wykroczenie sprawca został ukarany mandatem w wysokości 3 tys. zł. Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny samochodu, a sam pojazd odholowano na parking strzeżony. W zawiązku z podejrzeniem, że mężczyzna mógł znajdować się pod wpływem narkotyków, w szpitalu pobrano mu krew do dalszych badań.

33-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu, a zabezpieczone narkotyki przekazano do badań biegłemu sądowemu. Dzięki zgromadzonym przez policjantów dowodom prokurator przedstawił podejrzanemu zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających.

Podczas przeprowadzonych badań biegły sądowy ustalił, że policjanci zabezpieczyli znaczną ilość narkotyków, w postaci 4730 porcji marihuany i porcję kokainy. Wczoraj sąd przychylił się do wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego i mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu.

Za wprowadzanie do obrotu narkotyków grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Jeżeli przedmiotem czynu jest znaczna ilość narkotyków, wówczas kara wynosi od 2 do 12 lat więzienia.

( KWP w Gdańsku / mw)