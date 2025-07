Niebezpieczne zdarzenia z udziałem hulajnóg elektrycznych - policjanci apelują o zachowanie rozsądku i przestrzeganie przepisów Data publikacji 18.07.2025 Powrót Drukuj Ostatnio w mediach pojawia się dużo informacji o różnych zdarzeniach z udziałem osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych. O zachowanie rozsądku i przestrzeganie przepisów apelują nie tylko policjanci, ale też lekarze, do których trafiają osoby poszkodowane w zdarzenia drogowych. Czasami są to poważne urazy, które mogą nawet prowadzić do utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu. Do takiej sytuacji doszło ostatnio w Koszalinie, gdzie 16-latek na hulajnodze zderzył się z rowerzystką, na skutek czego oboje trafili do szpitala. Ku przestrodze publikujemy również nagranie z monitoringu dokumentujące jedno z takich zdarzeń - potrącenie pieszego przez kierującego hulajnogą.

16-latek na hulajnodze zderzył się z rowerzystką - oboje trafili do szpitala

Na ulicy Mazowieckiego w Koszalinie doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego z udziałem nieletniego użytkownika hulajnogi elektrycznej oraz 20-letniej rowerzystki. Jak ustalili funkcjonariusze, 16-latek poruszał się hulajnogą, która nie spełniała wymogów technicznych. Chłopak nie posiadał też wymaganych uprawnień do kierowania tego typu pojazdem. Do zderzenia doszło, gdy hulajnoga prowadzona przez nastolatka wjechała w tor jazdy prawidłowo poruszającej się rowerzystki. W wyniku kolizji obie osoby doznały obrażeń i zostały przewiezione do szpitala w Koszalinie na dalsze badania.

Na miejscu interweniowali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i ustalili jego okoliczności. Sporządzili również dokumentację, a wobec 16-latka zostanie skierowany wniosek do koszalińskiego sądu rodzinnego - to on ponosi odpowiedzialność za doprowadzenie do zdarzenia.

Potrącenie pieszego na chodniku przez kierującego hulajnogą elektryczną

Z kolei wczoraj, 17 lipca br., na ulicy Sikorskiego w Zielonej Górze doszło do potrącenia pieszego przez kierującego hulajnogą elektryczną. Pieszy poruszał się prawidłowo chodnikiem, natomiast kierujący hulajnogą elektryczną jechał z nadmierną prędkością, chociaż korzystając z chodnika, miał obowiązek poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. Nie zachowując należytej ostrożności oraz nie ustępując pierwszeństwa pieszemu, doprowadził do zderzenia. Na szczęście pieszy nie doznał poważniejszych obrażeń, ale lekkomyślność skończyła się przykrymi konsekwencjami dla użytkownika hulajnogi. Trafił do szpitala ze złamaną nogą, a poza tym za spowodowanie kolizji drogowej będzie musiał zapłacić 1500 złotych mandatu.

Wypadek drogowy 14-latka na hulajnodze

Hulajnoga elektryczna to pojazd, którego niewłaściwe użycie może prowadzić do poważnych obrażeń, szczególnie u dzieci. Doświadczył tego jadący hulajnogą po jezdni 14-latek. Na szczęście urazy jakich doznał nie zagrażają jego życiu

W czwartek przed godziną 17.00 dyżurny łukowskiej Komendy Policji został powiadomiony o zdarzeniu drogowym, do jakiego doszło w Gręzówce. Ze zgłoszenia wynikało, że uczestniczył w nim nastolatek, który doznał obrażeń ciała. Mundurowi, którzy przyjechali we wskazane miejsce ustalili, że 14-latek z gminy Łuków jechał po jezdni na hulajnodze elektrycznej, którą pożyczył od kolegi. Czy to zbyt duża prędkość, czy też brak umiejętności w kierowaniu, a może niefrasobliwość nastolatka skutkowały wywróceniem się pojazdu? W wyniku wypadku jadący nią 14-latek doznał obrażeń ciała, karetką pogotowia zastał przewieziony do specjalistycznego szpitala. Na szczęście urazy, jakich doznał nie zagrażają jego życiu. Teraz prowadzący postępowanie przesłuchają świadków wypadku, ustalą, jaki był jego przebieg i co było jego przyczyną.

Zdarzenia te są kolejnym dowodem na to, jak ważne jest przestrzeganie przepisów dotyczących poruszania się hulajnogami elektrycznymi oraz odpowiednie przygotowanie techniczne pojazdu i użytkownika.

W związku z rosnącą popularnością hulajnóg elektrycznych, funkcjonariusze drogówki przypominają, że pojazd ten, mimo swojej dostępności, podlega przepisom ruchu drogowego.

Kto może kierować hulajnogą elektryczną:

Dzieci poniżej 10. roku życia nie mogą korzystać z hulajnogi elektrycznej na drodze publicznej – nawet pod opieką dorosłych.

Osoby w wieku 10–18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

Osoby powyżej 18 lat nie muszą posiadać dokumentu uprawniającego.

Obowiązki kierującego hulajnogą elektryczną:

Korzystanie ze ścieżek rowerowych – jeżeli są dostępne. W ich braku: jazda po jezdni z ograniczeniem do 30 km/h.

Jazda po chodnikach – tylko gdy nie ma ścieżki rowerowej ani jezdni z ograniczeniem do 30 km/h. Prędkość należy dostosować do ruchu pieszych.

Maksymalna dopuszczalna prędkość jazdy hulajnogą to 20 km/h.

Pojazd musi posiadać światła przednie i tylne, odblaski, dzwonek i hamulec.

Zabronione jest korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy.

Hulajnoga przeznaczona jest tylko dla jednej osoby – przewożenie pasażerów jest niedozwolone.

Zakaz holowania innych pojazdów hulajnogą.

Przejścia dla pieszych należy pokonywać pieszo – prowadząc hulajnogę.

Parkowanie musi odbywać się w sposób nieutrudniający ruchu pieszym – z zachowaniem minimum 1,5 m wolnej przestrzeni na chodniku.

Jazda pod wpływem alkoholu jest zabroniona i traktowana jak w przypadku rowerów.

Zaleca się każdorazowe stosowanie kasku ochronnego, który znacząco zmniejsza ryzyko urazu głowy w przypadku upadku lub kolizji.

Policjanci przypominają: bezpieczna jazda to odpowiedzialność! Apelujemy o rozwagę i przypominamy, że użytkowanie hulajnogi elektrycznej wymaga znajomości przepisów i odpowiedzialności. Nawet pozornie niewinne złamanie przepisów może mieć poważne konsekwencje – zdrowotne i prawne.

