Niefrasobliwa kolizja Data publikacji 18.07.2025 Powrót Drukuj Mieszkaniec powiatu pabianickiego miał blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie, zatrzymane prawo jazdy i pecha, bo zahaczył lusterkiem o samochód policjanta. Sierż. Wiktor Tomczyk funkcjonariusz z 5 Kompanii OPP w Łodzi w czasie wolnym od służby wyeliminował z ruchu nietrzeźwego kierowcę citroena. 33-latkowi za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości może grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności, odpowie także za kolizję, która jest wykroczeniem.

13 lipca 2025 roku sierż. Wiktor Tomczyk w czasie wolnym od służby, wracając do domu z rodziną, zatrzymał swój pojazd na jednym ze skrzyżowań w Konstantynowie Łódzkim. Wypatrywał zielonego światła na sygnalizatorze, kiedy z prawej strony ominął go citroen, zahaczając lusterkiem o lusterko pojazdu funkcjonariusza. Siedzący za kierownicą osobówki mężczyzna, zamiast się zatrzymać, po prostu pojechał dalej.

Policjant natychmiast ruszył za nim. Zachowując szczególną ostrożność wyprzedził citroena i bezpiecznie go wyhamował. Kiedy podszedł do sprawcy kolizji, wyczuł od niego silną woń alkoholu. Nerwowe zachowanie nieodpowiedzialnego kierowcy wzrosło z chwilą, kiedy policjant wylegitymował się i wybrał numer alarmowy 112. Gdy wydawało się, że sytuacja jest opanowana mężczyzna, chcąc uniknąć odpowiedzialności rzucił się do ucieczki pieszo. Nie odbiegł daleko - sierż. WiktorTomczyk dogonił go i obezwładnił. Sprawca kolizji szarpał się i próbował uwolnić. Z pomocą przyszedł funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, który tamtędy przechodził, również poza swoimi służbowymi obowiązkami.

Na miejsce dotarł policyjny patrol z konstantynowskiego komisariatu i szybko potwierdziły się podejrzenia o nietrzeźwości kierowcy citroena. Badanie wskazało, że 33-latek ma blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie, co więcej, kierował pojazdem pomimo zatrzymanych wcześniej uprawnień za jazdę pod wpływem alkoholu. Mieszkaniec powiatu pabianickiego usłyszał już zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, przestępstwa, za które grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Nie uniknie także kary za wykroczenie, jakim jest spowodowana przez niego kolizja drogowa.

Dzięki prawidłowej i sprawnej reakcji policjantów poza służbą, z drogi został wyeliminowany nieodpowiedzialny kierujący, który prowadząc pojazd będąc kompletnie pijanym, mógł doprowadzić do nieodwracalnej tragedii stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Apelujemy o trzeźwość na drodze!