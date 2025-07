Policyjny pies odnalazł zaginionego 70-latka Data publikacji 18.07.2025 Powrót Drukuj 16 lipca br. późnym wieczorem w Komisariacie Policji w Nowogardzie zaniepokojona rodzina zgłosiła zaginięcie 70-letniego mężczyzny. Po nocnych poszukiwaniach prowadzonych przez policjantów, bliskich i mieszkańców, do akcji dołączył przewodnik z psem służbowym z KPP w Goleniowie. Ten doświadczony duet zadziałał błyskawicznie – pies od razu podjął trop i w krótkim czasie doprowadził do zaginionego. Dzięki doskonałej współpracy przewodnika z czworonożnym funkcjonariuszem mężczyzna został odnaleziony cały i zdrowy.

W dniu 16 lipca około godziny 22:00 do Komisariatu Policji w Nowogardzie zgłosiła się rodzina 70-letniego mężczyzny, zaniepokojona jego dłuższą nieobecnością. Mężczyzna nie wrócił do miejsca zamieszkania, co skłoniło najbliższych do poszukiwania pomocy u służb mundurowych. Policjanci natychmiast rozpoczęli działania mające na celu odnalezienie mężczyzny. Do poszukiwań zaangażowano dostępne na służbie patrole, a do penetracji terenu dołączyli także członkowie rodziny oraz lokalni mieszkańcy. Akcja trwała przez całą noc – przeszukiwano pola, zarośla i okoliczne tereny. O godzinie 5:00 do działań włączył się przewodnik psa służbowego z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie wraz ze swoim czworonożnym partnerem – psem patrolowo-tropiącym. Po przybyciu na miejsce pies otrzymał do nawęszenia element garderoby zaginionego i natychmiast podjął trop. Dzięki jego znakomitemu węchowi oraz świetnej współpracy z przewodnikiem zaledwie po kilkunastu minutach intensywnego przeszukiwania terenu pies doprowadził funkcjonariuszy do miejsca, gdzie przebywał zaginiony. Mężczyzna był cały i zdrowy, nie potrzebował pomocy medycznej. Działania zakończyły się pełnym sukcesem dzięki profesjonalizmowi policjantów, zaangażowaniu mieszkańców i przede wszystkim doskonałej pracy psa służbowego.

Po raz kolejny nasz pies udowodnił, że jego nos nie zawodzi, a umiejętności są na najwyższym poziomie.

Współpraca przewodnika i psa to przykład skutecznego zespołu, który w realny sposób wspiera działania Policji. Ich zaangażowanie w działania poszukiwawcze, szybka reakcja oraz doskonałe tropienie zasługują na szczególne uznanie. Policjanci dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w poszukiwania. Nasz czworonożny przyjaciel po raz kolejny udowodnił, że jest nie tylko wiernym partnerem, ale i niezastąpionym funkcjonariuszem w mundurowym zespole.