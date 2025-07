Agresywny klient odpowie za mowę nienawiści w sklepie Data publikacji 21.07.2025 Powrót Drukuj Policjanci raciborskiej komendy zatrzymali 61-letniego mężczyznę, który w jednym ze sklepów znieważył dwie kobiety narodowości ukraińskiej. Mężczyzna wszczął awanturę i kierował pod ich adresem obelgi z powodu ich pochodzenia. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

W czwartek (17 lipca) dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu otrzymał zgłoszenie o awanturze w jednym ze sklepów przy ulicy Bosackiej. Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci prewencji. Jak się okazało, 61-letni mężczyzna znieważył kasjerkę, która go obsługiwała, wyzywając ją z powodu jej narodowości.

Następnie agresor skierował obraźliwe słowa do innej ekspedientki, również narodowości ukraińskiej. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. 61-latek usłyszał już zarzuty. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Grozi mu kara do 3 lat więzienia.

Policja przypomina, że znieważanie osób ze względu na ich pochodzenie narodowe, etniczne lub rasowe stanowi przestępstwo ścigane z urzędu. Każdy przypadek dyskryminacji i mowy nienawiści powinien być niezwłocznie zgłaszany służbom porządkowym.

Tolerancja i szacunek wobec drugiego człowieka są fundamentem bezpiecznego i otwartego społeczeństwa – nie pozwólmy, by uprzedzenia naruszały godność innych osób.

(KWP zs. w Radomiu / kp)