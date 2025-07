„Pomagamy i chronimy" również po służbie Data publikacji 21.07.2025 Powrót Drukuj Policjant w każdych okolicznościach musi być gotowy do skutecznego niesienia pomocy. Błyskawiczną reakcją i profesjonalizmem wykazał się mł. asp. Kamil Witkowski, instruktor Zakładu Ruchu Drogowego z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Funkcjonariusz przebywając na terenie powiatu ostrowieckiego w czasie wolnym od służby zauważył siedzącego na ławce mężczyznę, który nie wykazywał oznak życia. Policjant natychmiast przystąpił do udzielenia mu pomocy, rozpoczynając resuscytację krążeniowo-oddechową. Dzięki jego szybkiemu działaniu udało się uratować życie 48-latka.

W sytuacji zagrożenia liczy się natychmiastowa reakcja, opanowanie i fachowa pomoc, dlatego policjanci już na etapie kursu podstawowego, a potem w trakcie kolejnych lat służby uczestniczą w doskonaleniu zawodowym z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

O tym jak przydatna jest to wiedza i umiejętności z tego zakresu potwierdza sytuacja, do której doszło w wczoraj po godzinie 10 na terenie powiatu ostrowieckiego. Mł.asp. Kamil Witkowski, instruktor Zakładu Ruchu Drogowego z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie spędzał wtedy wolny czas nad jednym z miejscowych zbiorników wodnych. W pewnym momencie zauważył on siedzącego na ławce mężczyznę, który się nie ruszał. Natychmiast podszedł do niego, aby zweryfikować co się stało. Jak się okazało, był on nieprzytomny i nie oddychał. Funkcjonariusz natychmiast nie tracąc ani chwili przystąpił do udzielenia pomocy, układając mężczyznę na ziemi i rozpoczynając resuscytację krążeniowo-oddechową, którą prowadził wspólnie z inną osobą, aż do czasu przyjazdu załogi pogotowia ratunkowego. Dzięki szybkiemu działaniu udało się uratować życie 48-latka. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala.

Powyższy przykład pokazuje jak ważna jest szybka reakcja w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia innych osób. Policjanci pomagają i chronią szczególnie tą najważniejszą z wartości, jaką jest życie drugiego człowieka.

Mł. asp. Kamil Witkowski jest instruktorem Zakładu Ruchu Drogowego w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Swoją postawą udowodnił, że służba w policyjnym mundurze jest dla niego czymś więcej niż pracą, a policjantem jest przez całą dobę. Z pewnością jest dobrym przykładem dla młodych funkcjonariuszy, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z policyjnym mundurem, a których on sam przygotowuje do służby w Policji.