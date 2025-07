Poszukiwany listem gończym myślał, że uniknie zatrzymania wskakując przed policjantami do rzeki Data publikacji 21.07.2025 Powrót Drukuj Niecodzienną interwencję mają za sobą stargardzcy policjanci. Dzielnicowi zatrzymali 25-letniego mężczyznę, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości i był poszukiwany listem gończym. Na widok mundurowych ruszył do ucieczki. Zdecydował się na nietypowy i zaskakujący krok, ponieważ... wskoczył do rzeki i tędy chciał umknąć policjantom. Pomimo obrania tak oryginalnej taktyki ucieczki, szybko wpadł w ręce policjantów.

Dzielnicowi Rewiru II uzyskali informację o miejscu pobytu 25-letniego mieszkańca Stargardu, który poszukiwany był listem gończym wydanym przez sąd celem odbycia kary pozbawienia wolności oraz mężczyzna poszukiwany był przez prokuraturę. Kiedy mundurowi dotarli na miejsce w odległości ok. 200 metrów od budynku zauważyli poszukiwanego mężczyznę, który na ich widok rzucił się do ucieczki. Policjanci natychmiast rozpoczęli pościg. Uciekinier zdecydował się na nietypowy i zaskakujący krok, ponieważ wskoczył do rzeki i tędy chciał umknąć policjantom. Jeden z policjantów pieszo pobiegł za mężczyzną, natomiast drugi z policjantów radiowozem udał się na drugą stronę rzeki od ulicy Nadbrzeżnej. Funkcjonariusze zatrzymali poszukiwanego mężczyznę.

25-latek został przewieziony do jednostki Policji celem przeprowadzenia dalszych czynności, a następnie trafił do zakładu karnego, gdzie będzie zaległą karę pozbawienia wolności.