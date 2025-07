Zgłosił włamanie do domu. W środku policjanci odkryli... arsenał!

W sprawie włamania do domu w Poniatowej okazuje się, że zarzuty usłyszy nie tylko zatrzymany 53-letni włamywacz. Kiedy policjanci weszli do okradzionego domu, ich oczom ukazał się cały arsenał gromadzonej przez lata broni i niebezpiecznych materiałów. Policjanci odkryli tam 25 jednostek broni palnej wraz z ostrą amunicją, 70 sztuk broni białej w postaci historycznych szabli i bagnetów, granatnik oraz działo przeciwlotnicze, 10 granatów oraz 650 gramów czarnego prochu. Do zabezpieczenia i neutralizacji niebezpiecznego znaleziska zostali skierowani policyjni kontrterroryści. W tej sprawie zatrzymany został 55-letni właściciel domu, który sam zgłosił włamanie. Za posiadanie broni palnej oraz materiałów wybuchowych bez zezwolenia grozi kara do 8 lat więzienia.