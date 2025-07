Zuchwały złodziej puszek charytatywnych trafił do aresztu Data publikacji 21.07.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z białostockiej „dwójki” zatrzymali podejrzanego o kradzież puszek charytatywnych. Datki zbierane były na hospicjum i osoby chore. 36-latek usłyszał dwa zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej, obu w warunkach recydywy. Decyzją sądu trafił do aresztu na 3 miesiące. Za to przestępstwo grozi do 8 lat pozbawienia wolności natomiast w warunkach recydywy kara może zostać zwiększona o połowę.

W połowie lipca br. dyżurny białostockiej komendy otrzymał zgłoszenie, że do jednego ze sklepów w mieście wbiegł mężczyzna, wyrwał puszkę charytatywną stojącą przy kasach i uciekł. Na miejsce pojechali policjanci z patrolówki, gdzie czekała na nich zgłaszająca. Kobieta opowiedziała im całe zdarzenie i opisała sprawcę. Policjanci rozpoczęli poszukiwania, jednak nigdzie go nie znaleźli. Kolejnego dnia wpłynęło podobne zgłoszenie. Złodziej wszedł do apteki w Wasilkowie, wyrwał przykręconą do blatu puszkę z pieniędzmi zbieranymi na hospicjum, po czym wybiegł. Pracujący nad tymi sprawami kryminalni z białostockiej "dwójki" ustalili, że w obu przypadkach był to ten sam mężczyzna. Na podstawie monitoringu ustalili tożsamość sprawcy i zatrzymali go już kolejnego dnia. Okazał się nim 36-letni białostoczanin.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał dwa zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej w warunkach recydywy, przy czym uczynił sobie z tego stałe źródło dochodu. Decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu. Za kradzież szczególnie zuchwałą grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, natomiast w warunkach recydywy kara może zostać zwiększona o połowę.