Legniccy policjanci wspierają swoich kolegów, pełniąc służbę na przejściach granicznych w powiecie zgorzeleckim Data publikacji 21.07.2025 Powrót Drukuj Od ponad dwóch tygodni legniccy policjanci wspierają swoich kolegów ze Zgorzelca, pełniąc służbę w obszarze przygranicznym na terenie powiatu zgorzeleckiego. Funkcjonariusze działają wspólnie ze Strażą Graniczną i Żandarmerią Wojskową w rejonach przejść granicznych. Policjanci upłynniają ruch pojazdów, dbają o porządek i reagują na każde naruszenie przepisów, by rejon przygraniczny był bezpieczny dla każdego.

Funkcjonariusze z Legnicy, zarówno z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy, jak i z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, każdego dnia pełnią służbę nie tylko na terenie miasta i powiatu. Od ponad dwóch tygodni policjanci ci wspierają działania na przejściach granicznych w rejonie powiatu zgorzeleckiego, gdzie dbają o porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, wspierając funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Ich służba to nie tylko patrole uliczne czy zabezpieczanie imprez masowych. To również codzienne wyzwania – operacyjne, prewencyjne i drogowe – realizowane w różnych zakątkach województwa dolnośląskiego. Są obecni tam, gdzie są potrzebni. Nawet jeśli oznacza to kilkadziesiąt kilometrów od miejsca stałej służby.

Policjanci z Legnicy każdego dnia udowadniają, że służba to odpowiedzialność, gotowość i pełne zaangażowanie niezależnie od miejsca, w którym przychodzi im działać. Pełniąc obowiązki w rejonie przygranicznym, reagują na zagrożenia, wspierają mieszkańców, a także aktywnie współpracują z innymi służbami mundurowymi.