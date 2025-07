Chciała ochronić swoje pieniądze, przekazała oszustom ponad 300 tys. zł Data publikacji 22.07.2025 Powrót Drukuj Ponad 300 tysięcy złotych wyłudzili oszuści od 45-letniej mieszkanki powiatu świebodzińskiego. Kobieta uwierzyła, że dzwoni do niej pracownik banku, który chce jej pomóc w związku z rzekomymi kredytami zaciąganymi na jej dane przez przestępców. Oszust namówił ją do wzięcia pięciu pożyczek i przelania ich poprzez kryptowaluty. Pamiętajmy! Każdy tego typu telefon można zweryfikować, rozłączając się i dzwoniąc na numer banku z oficjalnej strony lub posiadanych dokumentów.

Do 45-letniej mieszkanki powiatu świebodzińskiego zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika jednego z banków. Podczas rozmowy poinformował, że na jej dane osobowe został zaciągnięty kredyt. W oszustwo miał być zamieszany jeden z pracowników lokalnej placówki bankowej. Aby „wyzerować” zdolność kredytową kobiety i nie dopuścić do kolejnych pożyczek, oszust namówił ją do wzięcia następnych zobowiązań. Miały być one fikcyjne i od razu spłacane. Kobieta, będąc w stałym kontakcie telefonicznym z oszustami, wzięła w różnych bankach pięć pożyczek. Następnie wpłaciła je do automatu sprzedaży i kupna kryptowalut. Łączna kwota strat to 322 tys. zł.

Sposobów działania oszustów jest bardzo dużo. Niestety ich „kreatywność” doprowadza do ludzkiej krzywdy, pozbawiając ludzi oszczędności i niejednokrotnie, pozostawiając ich z ogromnymi długami. Świebodzińscy policjanci organizują spotkania z mieszkańcami, działania profilaktyczne w zakładach pracy. Pokazujemy również sposoby działania sprawców i uczymy, jak się przed nimi bronić. Niestety nadal dochodzi do tego typu przestępstw.

Jak bronić się przed atakami oszustów? Sprawdzać każdorazowo u źródła czy sytuacja, jaka by nie była opisywana, ma miejsce. Przekazać rozmówcy, że się rozłączymy i zadzwonimy do banku sami potwierdzić, czy jest pracownikiem i przed chwilą się z nami łączył. Po rozłączeniu należy zadzwonić na numer telefonu z oficjalnej strony banku lub posiadanej dokumentacji. Nie korzystajmy z podejrzanych linków, stron, maili lub wiadomości, ponieważ pochodzić mogą one od oszustów.