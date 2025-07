Policyjne uderzenie w narkotykowy proceder - 9 osób w rękach łódzkich funkcjonariuszy Data publikacji 22.07.2025 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję wymierzoną w środowiska związane z handlem narkotykami. Działania skoncentrowane głównie na terenie Pabianic zakończyły się zatrzymaniem 9 osób – w tym dwóch kobiet – oraz zabezpieczeniem blisko 11 kilogramów narkotyków, broni i znacznych środków finansowych.

Podstawą skutecznej realizacji była skrupulatna analiza. Funkcjonariusze na bieżąco monitorują raporty Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotyczące liczby zatruć podejrzanymi substancjami na terenie województwa. Wzrost tego typu zdarzeń w rejonie Pabianic przesądził o skierowaniu tam policyjnych sił i przeprowadzeniu działań. Policjanci wytypowali osoby oraz adresy mogące mieć związek z narkotykowym procederem. Już pierwszego dnia akcji, 15 lipca br., zatrzymano 32-latka, który w nerwowy sposób opuszczał jedną z klatek schodowych. Podczas legitymowania zachowywał się agresywnie i nie stosował do poleceń. Przeszukanie jego mieszkania przyniosło spektakularny efekt - policjanci zabezpieczyli marihuanę, mefedron i kokainę o łącznej wadze blisko 3 kilogramów.

Policjanci sprawdzali następne adresy, zatrzymując kolejne osoby podejrzane o wprowadzanie narkotyków do obrotu. W dwóch przypadkach, słysząc głosy wewnątrz lokali, ale nie uzyskując reakcji na wezwania, funkcjonariusze, aby zapobiec zatarciu śladów, musieli wejść do mieszkań siłowo. Takie zdecydowane działania pozwoliły na szybkie zabezpieczenie dowodów i zatrzymanie osób uwikłanych w przestępczy proceder.

Ostatnia realizacja miała miejsce 17 lipca 2025 roku w Aleksandrowie Łódzkim. Policjanci zauważyli 32-letniego mężczyznę kierującego samochodem marki BMW, mimo obowiązującego go sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Został zatrzymany, a jego auto przeszukane. W pojeździe ujawniono biały proszek i susz roślinny. Wstępne badanie zabezpieczonych substancji wskazało, że są to narkotyki. Przeszukanie jego mieszkania potwierdziło przypuszczenia funkcjonariuszy - tam również zabezpieczono susz roślinny, biały proszek, tabletki, pistolet gazowy oraz znaczną ilość gotówki w walucie krajowej i euro. Broń została przekazana do badań przez biegłego, który określi czy na posiadanie tej jednostki potrzeba zezwolenia.

Łącznie podczas całej akcji policjanci zabezpieczyli blisko 11 kilogramów narkotyków w tym nową substancje psychoaktywną 2-FA, 130 tabletek ekstazy, ponad 131 tysięcy złotych i 11 600 euro. Zatrzymano 9 osób w wieku 29–35 lat, w tym dwie kobiety. Większość podejrzanych usłyszała zarzuty posiadania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości substancji odurzających, a jeden z mężczyzn dodatkowo odpowie za uczynienie sobie z tego przestępczego procederu stałego źródła dochodu. Sąd, na wniosek Prokuratury Okręgowej w Łodzi nadzorującej to postepowanie, zadecydował o 3 miesięcznym areszcie dla zatrzymanych.

W działaniach, obok funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Łodzi, uczestniczyli policjanci z innych wydziałów oraz przewodnicy psów służbowych z Wydziału Patrolowo-Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Wyspecjalizowane psy do wykrywania zapachu narkotyków znacząco przyspieszyły przeszukania i zwiększyły efektywność akcji.

Policjanci podkreślają, że sukces tych działań to efekt analizy, precyzyjnego planowania i błyskawicznej reakcji w terenie. Walka z narkobiznesem to jeden z priorytetów Policji. Dzięki sprawnej współpracy i szybkim decyzjom kolejne kilogramy narkotyków nie trafiły na rynek.

(KWP w Łodzi / mw)