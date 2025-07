Trafił do aresztu za udział w oszustwie metodą „na policjanta” Data publikacji 22.07.2025 Powrót Drukuj 22-letni obywatel Uzbekistanu odpowie za udział w oszustwie metodą „na policjanta”. Pokrzywdzona mieszkanka Lublina straciła pieniądze oraz złoto o łącznej wartości ponad 150 000 złotych. Kobieta uwierzył, że jej syn spowodował wypadek drogowy. Sprawca usłyszał zarzuty. Na wniosek policjantów z „mienia” i prokuratora został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Do oszustwa metodą „na policjanta” doszło w połowie czerwca. Jeden ze sprawców zadzwonili do mieszkanki Lublina. W trakcie rozmowy fałszywy policjant przekonał kobietę, że jej syn spowodował wypadek drogowy i potrzebne są pieniądze na kaucję. Pokrzywdzona, wierząc w to, że pomaga członkowi rodziny, przekazała fałszywemu adwokatowi wszystkie kosztowności. Łupem sprawców padły pieniądze, biżuteria oraz złoto o łącznej wartości ponad 150 000 złotych.

Mężczyzna został zatrzymany w Warszawie przez policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Lublinie i przewieziony do Lublina. Realizacja była efektem ustaleń operacyjnych. Funkcjonariusze udowodnili 22-latkowi udział w przestępstwie i doprowadzili go do prokuratury. Mężczyzna usłyszał zarzuty i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Grozi mu do 8 lat więzienia.