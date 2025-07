"Odbierak" zatrzymany w Poznaniu przez policjantów kryminalnych wałbrzyskiej komendy Data publikacji 22.07.2025 Powrót Drukuj Policjanci kryminalni z komendy miejskiej w Wałbrzychu, w wyniku pracy operacyjnej, wytypowali i zatrzymali na terenie Poznania kobietę podejrzaną o oszustwo metodą „na policjanta”. 43-latka w czerwcu tego roku oszukała 78-letnią seniorkę na kwotę 48 tys. zł. Mundurowi ustalili, że kobieta w całym procederze pełniła rolę tzw. odbieraka. Apelujemy o czujność! Pamiętajmy, że policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy. W tego rodzaju sytuacjach na pewno mamy do czynienia z oszustami.

Oszustwa popełniane metodami na tzw. wnuczka i na policjanta są wyjątkowo perfidne. Oszuści wykorzystują zaufanie swoich ofiar do instytucji publicznych, grają na emocjach, nie mają żadnych skrupułów. Dlatego policjanci wykorzystują wszelkie dostępne metody, które mogą przysłużyć się do ustalenia i zatrzymania przestępców.

Do zdarzenia doszło 3 czerwca br., kiedy to do 78-letniej mieszkanki Wałbrzycha zadzwonił mężczyzna podający się za członka rodziny, a konkretnie zięcia. Przekazał informację, że spowodował poważny wypadek drogowy, a jedynym sposobem na uniknięcie aresztu miało być przekazanie pieniędzy na poczet jego kaucji. Kobieta zgodnie z poleceniami oszusta przekazała rzekomemu adwokatowi 48 tysięcy złotych, które miała w domu.

Policjanci z wydziału kryminalnego wałbrzyskiej komendy natychmiast zajęli się sprawą i rozpoczęli intensywne działania operacyjne. Ich skuteczność i zaangażowanie doprowadziły do zatrzymania 43-latki w dniu 19 lipca br. pod jednym z poznańskich hoteli. Przy kobiecie zabezpieczono telefon komórkowy, kartę SIM oraz gotówkę w wysokości 500 złotych.

Najprawdopodobniej w całej szajce zatrzymana pełniła rolę tzw. odbieraka.

Kobieta usłyszała już zarzuty. Za popełnione oszustwo grozi jej kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Apelujemy do wszystkich, a szczególnie do osób starszych, zachowajmy czujność. Jeśli ktoś kontaktuje się z nami telefonicznie, podając się za policjanta, prokuratora czy adwokata i informuje o konieczności przekazania pieniędzy - natychmiast przerwijmy rozmowę. Skontaktujmy się bezpośrednio z członkiem rodziny, którego ma dotyczyć sprawa. Pamiętajmy - Policja nigdy nie żąda przekazywania żadnych pieniędzy!

Apel kierowany jest nie tylko do seniorów, ale przede wszystkich do ich bliskich, by informować i uczulać najstarszych członków rodzin, a także przestrzegać przed różnego rodzaju przestępczymi technikami, jakimi posługują się oszuści.