Podziękowania od mieszkanki Szczecinka złożone na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Szczecinku Data publikacji 22.07.2025 Powrót Drukuj "Tym listem chciałabym pogratulować Panu tak profesjonalnych i wspaniałych funkcjonariuszy ...” - to fragment podziękowań dla policjantów, jakie otrzymał Komendant Powiatowy Policji w Szczecinku od jednej z mieszkanek miasta. Policjanci za swoją służbę nie oczekują specjalnych podziękowań, jednak każde miłe słowo ze strony mieszkańców wywołuje uśmiech na ich twarzach i jeszcze bardziej motywuje do pracy.

Czasami sytuacje, które wydają nam się zupełnie naturalne i zwykłe, w odczuciu innych mogą być czymś wyjątkowym. Policjanci służą pomocą zawsze, gdy tylko mogą. Nie oczekują za to specjalnych podziękowań, bo wiedzą, że na tym polega ich służba. Co nie znaczy, że słowa wdzięczności, jakie do nich trafiają, nie robią na nich wrażenia. Szczególnie gdy są to takie podziękowania, jak te napisane w imieniu seniorki ze Szczecinka.

W ubiegłym tygodniu na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Szczecinku mł. insp. Krzysztofa Sawickiego wpłynął list napisany w imieniu seniorki z podziękowaniami za okazaną pomoc i życzliwość. Jego autorka napisała:

Dokładnie 1 lipca br. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku otrzymali zgłoszenie dotyczące zuchwałej kradzieży dokonanej przez dwie kobiety, które naciskając na seniorkę naszego miasta prosiły o jedzenie dla dziecka. Kobieta, okazując współczucie i dobre serce kobietom ugościła i nakarmiła dziecko, po czym została pozbawiona dużej kwoty pieniędzy. Dwa dni później dzięki zaangażowaniu, spostrzegawczości i pamięci do szczegółów technika kryminalistyki z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku doprowadziło to do zatrzymania dwóch kobiet. Obie kobiety przyznały się do popełnionego czynu i dobrowolnie poddały się karze. Teraz kobiety czeka kara 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat tytułem próby, solidarne zobowiązanie do naprawienia szkody co też niezwłocznie uczyniły, jak również zostały zobowiązane do podjęcia pracy zarobkowej oraz zapłaty kosztów sądowych w całości. Więcej informacji można przeczytać w artykule "Zarzuty dla dwóch kobiet za kradzież szczególnie zuchwałą".

„Pomagamy i chronimy” - to hasło przyświeca policjantom każdego dnia. Oprócz reagowania na wszelkie przejawy łamania prawa oraz dbania o ład i porządek publiczny funkcjonariusze niosą pomoc w różnych, często trudnych, sytuacjach. I chociaż za swoją służę nie oczekują podziękowań, każde miłe słowo ze strony mieszkańców wywołuje uśmiech na ich twarzach i jeszcze bardziej motywuje do pracy.