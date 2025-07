Stracił ponad 90 tys. zł Data publikacji 22.07.2025 Powrót Drukuj 54-latek, mieszkaniec powiatu głubczyckiego, stracił ponad 90 tys. zł., chcąc zarobić podczas inwestycji w kryptowaluty. Skuszony rekomendacjami wykorzystującymi wizerunek znanego polityka, kliknął na portalu społecznościowym w formularz zgłoszeniowy. Przez jakiś czas wykonywał polecenia fałszywego analityka finansowego, co doprowadziło go do zaciągnięcia kredytów i straty pieniędzy. Policja apeluje o ostrożność i zdrowy rozsądek.

Kilka dni temu do głubczyckiej komendy zgłosił się 54-letni mężczyzna, który padł ofiarą oszustów. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że na jednym z portali społecznościowych trafił na ogłoszenie reklamowane wizerunkiem znanego polityka, promujące inwestycje dla osób 50+. Po kliknięciu w link mężczyzna został przekierowany do formularza zgłoszeniowego, gdzie podał swoje dane. Już następnego dnia skontaktowała się z nim kobieta, przedstawiająca się jako analityk finansowy. Zalecała zainstalować dodatkowe aplikacje, wszystko po to, aby sprawnie przeprowadzić 54-latka przez proces rejestracji.

Mieszkaniec powiatu głubczyckiego nieświadomy tego co się wydarzy, wykonywał posłusznie polecenia przydzielonego doradcy wierząc, że inwestuje i osiąga zyski. Zaciągnął nawet kredyt w wysokości 40 tys. zł ., by móc nadal grać na giełdzie i inwestować w kryptowaluty. Zapewniany przez fałszywgo maklera giełdowego, że jego środki są całkowicie bezpieczne i brak jest możliwości ich utraty, mężczyzna podekscytowany szybkim zyskiem zaciągnął kolejny kredyt.

W momencie, kiedy pokrzywdzony oświadczył rzekomemu maklerowi giełdowemu, że chce wypłacić zarobione środki pojawiły się problemy. Dopiero wówczas 54-latek zorientował się, że padł ofiarą oszustów i zgłosił sprawę na Policję innformując, że zostal oszukany łącznie na ponad 90 tys. zł.

Apelujemy o ostrożność i rozwagę podczas jakichkolwiek transakcji w sieci. Inwestowanie przez Internet zyskuje na popularności. Bez wychodzenia z domu możemy dziś handlować akcjami czy lokować środki w kryptowaluty. Niestety, rosnące zainteresowanie tego typu działalnością przyciąga również oszustów. Wykorzystując fałszywe strony internetowe i techniki manipulacyjne, przestępcy podszywają się pod brokerów finansowych i obiecują ogromne zyski.

Jeżeli chcesz inwestować, najpierw zweryfikuj, w jaki sposób można to zrobić bezpiecznie. Pamiętajmy, że:

podczas żadnych transakcji finansowych nie należy ich zawierać, kierując się przypadkowymi reklamami w Internecie;

listę instytucji finansowych zajmujących się funduszami inwestycyjnymi publikuje Komisja Nadzoru Finansowego;

na stronie Komisji Nadzoru Finansowego należy sprawdzić, czy dana firma inwestycyjna nie znajduje się na liście ostrzeżeń;

nie należy instalować dodatkowego oprogramowania na urządzeniach, z których następuje logowanie do bankowości internetowej;

nie należy udostępniać nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej np. za pomocą programów: TeamViewer, AnyDesk, Quick Support;

nie należy udostępniać danych poufnych dotyczących posiadanych kart płatniczych;

nie należy przesyłać skanów swojego dowodu osobistego.

Chcesz zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe. Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem przygotowanym przez ekspertów z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu - Bezpieczeństwo płatności.