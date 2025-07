Uroczyste podsumowanie XVIII edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł” Data publikacji 22.07.2025 Powrót Drukuj Jak co roku, tuż przed Centralnymi Obchodami Święta Policji w Komendzie Głównej Policji w Warszawie, 22 lipca 2025 r. odbyło się uroczyste spotkanie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant, który mi pomógł” z I zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romanem Kusterem. Podczas spotkania laureatom towarzyszyli przełożeni oraz komendanci wojewódzcy i stołeczny Policji, a także kapelani policyjni.

Uroczystość otworzył dyrektor Biura Prewencji KGP insp. Robert Kumor, który przypomniał genezę i ideę konkursu, zrodzoną w 2007 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach. Ideą konkursu jest w szczególności promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem lub poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwych wypadków. Celem przedsięwzięcia jest również wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Do tegorocznej edycji konkursu nadesłano 172 zgłoszenia, dotyczące 148 funkcjonariuszy Policji. Zdecydowana większość dotyczyła funkcjonariuszy służby prewencyjnej. W wielu uzasadnieniach osoby podkreślały wyjątkowy profesjonalizm policjantów, empatię i wysoką kulturę funkcjonariuszy.

Wieloletnią tradycją spotkań z laureatami konkursu jest to, że po wręczeniu nagród i upominków następuje zabranie głosu przez przedstawicieli kierownictwa Policji, duchowieństwa oraz samych laureatów. Na początku do laureatów i zebranych gości zwrócił się nadinsp. Roman Kuster, który pogratulował finalistom i ich przełożonym, i powiedział: - Te otwarte dłonie trzymające serce, otwarte dla drugiego człowieka są bardzo wymowne i wpisują się w myśl naszego motta „Pomagamy i chronimy”. Wy, swym zaangażowaniem, działaniem i podejściem do spraw, którymi się zajmowaliście, zrobiliście coś więcej, ponadnormatywnie i ponadstandardowo. W imieniu Komendanta Głównego i swoim nisko wam się kłaniam za to, jak podchodzicie do roli policjanta.

Przełożeni, którzy przybyli razem z laureatami nie kryli dumy z postawy swoich policjantów oraz gratulowali i życzyli im kolejnych sukcesów zawodowych, zwracając jednocześnie uwagę, że wyróżnienie to jest również obowiązkiem podwyższania poprzeczki i promowania właściwych postaw w środowisku.

Komendant Stołeczny Policji insp. Dariusz Walichnowski przytoczył wartościowe zdanie Marka Aureliusza: - Człowiek jest tyle wart, ile warte są sprawy, którymi się zajmuje. Zwróćcie Państwo uwagę, że dbacie o jedną z najważniejszych rzeczy, jaka w dzisiejszych czasach jest bardzo potrzebna, o bezpieczeństwo. (…) Jesteście ogromną wartością naszej formacji.

Dodatkowym, drobnym, choć historycznie ważnym dla formacji akcentem, są całoroczne obchody jubileuszu 100-lecia kobiet w Policji. W związku z tą wyjątkową rocznicą laureatka konkursu mł. asp. Jagoda Stawowska z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim została wyróżniona medalem okolicznościowym.

Zgłoszeń policjantów do konkursu dokonywać mogły osoby indywidualne, jak również organizacje i instytucje. Każde zgłoszenie stanowi niezależne społeczne uznanie dla działań podejmowanych na rzecz pomocy osobom krzywdzonym.

Na podstawie zgłoszeń komisja konkursowa, która składała się z laureatów trzech ostatnich edycji konkursu oraz przedstawiciela Biura Prewencji KGP wyłoniła kolejnych pięciu laureatów. W tym roku suma wszystkich laureatów to już 90 policjantek i policjantów.

Typowanie kandydatów odbywało się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych. Głównym kryterium branym pod uwagę było przede wszystkim zaangażowanie kandydatów w działania podejmowane na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa, w tym doznającym przemocy domowej lub poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwych wypadków.

Organizatorem konkursu „Policjant, który mi pomógł” jest Biuro Prewencji KGP.

Laureatami XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant, który mi pomógł” zostali:

asp. szt. Tomasz Grysz - st. dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Iławie;

Tomasz Grysz - st. dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Iławie; asp. Łukasz Kowalczyk - oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu;

Łukasz Kowalczyk - oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu; sierż. szt. Paweł Maszczak - dzielnicowy Komisariatu Policji I w Gliwicach Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach;

Paweł Maszczak - dzielnicowy Komisariatu Policji I w Gliwicach Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach; mł. asp. Piotr Pióro - dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim;

mł. asp. Jagoda Stawowska - dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim

Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!