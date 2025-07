Obchody Święta Policji w CPKP „BOA” Data publikacji 22.07.2025 Powrót Drukuj Dziś, na placu apelowym Muzeum Katyńskiego w Warszawie, w ramach obchodów 106. rocznicy powołania Policji Państwowej odbył się uroczysty apel Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”. W jego trakcie zostały wręczone odznaczenia państwowe i resortowe oraz akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.

Uroczystości rozpoczęły się od symbolicznego aktu złożenia wieńca i zapalenia zniczy w Epitafium Katyńskim przez dowódcę CPKP „ BOA” insp. Łukasza Pikułę, zastępcę dowódcy CPKP „BOA” mł. insp. Karola Wojtyłę oraz kierownika Muzeum Katyńskiego Sebastiana Karwata.

Wśród zaproszonych gości był I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, przedstawiciele innych formacji mundurowych, duchowieństwa, dowódcy samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji, dyrektorzy biur KGP i innych jednostek centralnych, związków zawodowych oraz licznie przybyli emerytowani dowódcy i policjanci BOA.

Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć o ofiarach Zbrodni Katyńskiej, a także poległych na służbie policjantach, bohaterach obowiązku, którzy rotę ślubowania wypełnili do samego końca.

Do zebranych funkcjonariuszy zwrócił się dowódca CPKP „BOA” insp. Łukasz Pikuła, który powiedział m.in.:

„Dzisiejszy dzień ma dla nas wyjątkowy wymiar. Obchodzimy Święto Policji – moment, w którym zatrzymujemy się na chwilę w naszej nieustannej gotowości do działania, by spojrzeć na tych, którzy tworzą i budują siłę tej Jednostki. Na co dzień działacie w ciszy i cieniu, ale Wasza obecność chodź często niewidoczna, daje realne poczucie bezpieczeństwa, pewność, że w sytuacjach skrajnego zagrożenia, gdy stawką jest życie i zdrowie ludzkie – można liczyć na profesjonalną, zdecydowaną i odpowiedzialną reakcję. (…) Wasza obecność w naszej formacji to dowód na to, że prawdziwa siła nie tkwi wyłącznie w fizycznej przewadze – ale w charakterze, odporności psychicznej, opanowaniu i determinacji. Dziękuję Wam za to, że jesteście częścią naszego zespołu, za Wasze codzienne zaangażowanie, wspólne dążenie do osiągnięcia wspólnych celów. To dzięki Wam tworzymy coś wyjątkowego (…) Tym, którzy odeszli, należna jest pamięć i cześć. Tym, którzy służą – wsparcie i uznanie”.

Odznaczenia państwowe i resortowe oraz akty mianowania na wyższe stopnie policyjne funkcjonariuszom CPKP „BOA” wręczył I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster oraz dowódca jednostki insp. Łukasz Pikuła.

W tym roku przypada 100 rocznica Kobiet w Policji, dlatego nie zapominano o kobietach, które służą i pracują w CPKP „BOA”. Otrzymały bukiety kwiatów i okolicznościowe upominki.

Tegoroczne Święto Policji obchodzone w CPKP „BOA” i uroczystość w Muzeum Katyńskim stały się okazją do podziękowania osobie, która swoją postawą, zaangażowaniem i ponadprzeciętnym wkładem w realizację zadań przez służbę kontrterrorystyczną zasłużyła na wyjątkowe wyróżnienie – Honorową Odznakę Służby Kontrterrorystycznej. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczył ją I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romanowi Kusterowi dowódca CPKP „BOA” insp. Łukasz Pikuła.

"Dzisiaj obchodzimy Święto Policji dla Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA. To szczególna jednostka. Strategicznie ważna dla bezpieczeństwa Państwa. Nisko Wam się kłaniam za codzienny wkład i zaangażowanie. Znacie moje podejście. Nie ma miejsca na indywidualistów. Tu jest gra zespołowa i Wy potraficie tę grę zespołową realizować bardzo dobrze. Bardzo Wam dziękuję za to zaangażowanie – powiedział m.in. nadinsp. Roman Kuster, który swoje wystąpienie zakończył słowami: – Oby Wam nigdy szczęścia policyjnego nie zabrakło w służbie".

Za służbę funkcjonariuszom CPKP „BOA” podziękował także kierownik Muzeum Katańskiego Sebastian Karwat. Pokaz musztry paradnej uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjna Policji pod batutą kapelmistrza insp. Janusza Trzepizura z tamburmajorem nadkom. Jakubem Pietruchą.