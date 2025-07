Wojewódzkie Święto Policji 2025 w garnizonie śląskim Data publikacji 22.07.2025 Powrót Drukuj 21 lipca 2025 roku na rynku w Rybniku odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Policji – wyjątkowe, bo połączone z ceremonią nadania sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Rybniku, ślubowaniem nowych funkcjonariuszy oraz uczczeniem 100-lecia obecności kobiet w szeregach Policji. Nie zabrakło odznaczeń, mianowań i wspólnego świętowania z mieszkańcami regionu podczas festynu rodzinnego. Śląskie obchody Święta Policji, objął honorowym patronatem Komendant Główny Policji, nadinsp. Marek Boroń. W wydarzeniu udział wziął Zastępca Komendanta Głównego nadinsp. dr Rafał Kochańczyk. Gospodarzem uroczystości był nadinsp. Mariusz Krzystyniak – Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, Komendant Miejski Policji w Rybniku insp. Arkadiusz Więcek oraz Prezydent Miasta Rybnika Piotr Kuczera.

Rybnik stał się w tym roku sercem śląskiego garnizonu. 21 lipca 2025 roku na miejskim rynku odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Policji – pełne symboliki, dumy i wzruszeń. Uroczystości, objęte honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Boronia, miały wyjątkowy charakter – zbiegło się z jubileuszem 100-lecia służby kobiet w Policji, co podkreślano w przemówieniach i symbolice wydarzenia. Równocześnie była to okazja do wręczenia sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Rybniku, co stanowi jeden z najwyższych aktów uhonorowania jednostki za jej profesjonalizm i służbę dla mieszkańców.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, służb mundurowych, instytucji współpracujących z Policją oraz mieszkańcy Rybnika i całego regionu. Obchody były okazją do uhonorowania funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji za ich służbę, zaangażowanie i oddanie na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Podczas wydarzenia wręczono akty mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz odznaczenia państwowe i resortowe dla policjantów, pracowników Policji, a także osób i podmiotów współpracujących z Policją.

Obchody Święta Policji rozpoczęły od złożenia wieńca przez delegację mundurowych przed Pomnikiem Upamiętniającym Tragedię Górnośląską. Następnie o godzinie 11:00 odbyła się msza święta w intencji funkcjonariuszy i pracowników Policji w Bazylice św. Antoniego Padewskiego przy ul. Mikołowskiej 4 w Rybniku. Po jego zakończeniu policyjne pododdziały przemaszerowały na Rynek, gdzie punktualnie o 12:30 rozpoczął się uroczysty apel.

Dowódca uroczystości, mł. insp. Janusz Rygielski, złożył meldunek Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Rafałowi Kochańczykowi. Po odegraniu hymnu państwowego przez Orkiestrę Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i podniesieniu flagi państwowej na maszt, uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć poległych policjantów.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Mariusz Krzystyniak przywitał gości i podziękował władzom miasta za umożliwienie organizacji tegorocznych obchodów, podkreślając znaczenie wspólnoty tworzonej przez funkcjonariuszy, pracowników Policji oraz mieszkańców.

Szczególne słowa uznania skierował do kobiet w mundurach – zaznaczając, że rok 2025 to jubileusz 100-lecia służby kobiet w Policji.

Generał Krzystyniak w sposób szczególny przywitał również byłych komendantów głównych i wojewódzkich garnizonu śląskiego – nadinsp. w st. spocz. Romana Rabsztyna, nadinsp. w st. spocz. Krzysztofa Justyńskiego, a także nadinsp. w st. spocz. Krzysztofa Jarosza, nadinsp. w st. spocz. Dariusza Biela, nadinsp. w st. spocz. Tadeusza Budzika, nadinsp. w st. spocz. Dariusza Augustyniaka oraz insp. w st. spocz. Marka Nowakowskiego.

Wśród zaproszonych był Marek Wójcik Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, insp. Łukasz Fołta Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, insp. Rafał Stanisławski Komendant Szkoły Policji w Katowicach, Jacek Jarco Przewodniczący Sejmiku Wjewództwa Śląskiego, przedstawiciele samorządów, związków zawodowych, duchowieństwa oraz innych służb mundurowych i instytucji.

„Data 24 lipca – Święto Policji – to czas szczególny i wyjątkowy dla polskiej formacji policyjnej. To moment, w którym upamiętniamy powstanie Policji Państwowej w wolnej Polsce w 1919 roku.

To święto wspólne dla funkcjonariuszek, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. To dzień, w którym wyróżniamy, odznaczamy i mianujemy na wyższe stopnie służbowe, ale także dziękujemy tym, z którymi na co dzień Policja współpracuje.

W imieniu własnym, jak i współorganizatora dzisiejszej uroczystości – Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku – pragnę serdecznie podziękować wszystkim za tak liczne przybycie. Wasza obecność podkreśla wagę tego wydarzenia, tak ważnego dla nas – funkcjonariuszy.

Drodzy Policjantki i Policjanci – każdego dnia, o każdej porze, niezależnie od warunków, jesteście tam, gdzie jesteście potrzebni. Docieracie w najdalsze zakątki, by strzec ludzkiego życia i zdrowia. Jestem Wam za to ogromnie wdzięczny i dziękuję, że społeczeństwo może na Was liczyć.

Z okazji dzisiejszego święta przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia – przede wszystkim zdrowia, spokoju, pomyślności, a także wytrwałości i radości płynącej z wykonywanej służby.”

- w swoim przemówieniu wyraził szef śląskich policjantów nadinsp. Mariusz Krzystyniak.

W dalszej części uroczystości wręczono liczne odznaczenia państwowe i resortowe.

Podczas ceremonii 10 policjantów otrzymało Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę nadane przez Prezydenta RP, które wręczył Wojewoda Śląski, a towarzyszyli mu Zastępca Komendanta Głównego Policji i Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach.

Następnie nadinsp. dr Rafał Kochańczyk Zastępca Komendanta Głównego Policji w asyście Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach wręczył 4 osobom Brązowy Medal Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za „Zasługi dla Policji” oraz 10 funkcjonariuszom Odznaki „Zasłużony Policjant”.

W kolejnym punkcie ceremonii kilkudziesięciu funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Komendy Miejskiej Policji w Rybniku oraz podległych komisariatów odebrało akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.

Odznaką Honorową Za Zasługi dla Województwa Śląskiego wyróżnionych zostało 5 policjantów z rybnickiej jednostki Policji. Odznaczenie odebrali z rąk Jacka Jarco Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego, któremu towarzyszył szef śląskich policjantów.

Podczas uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręczył 5 osobom: insp. Jackowi Stelmachowi - Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, insp. Arkadiuszowi Więckowi - Komendantowi Miejskiemu Policji w Rybniku, Sebastianowi Szaleńcowi - Staroście Będzińskiemu, Małgorzacie Bednarek - Wójtowi Gminy Bobrowniki oraz Ewie Macek - Wiceprezesowi Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych - „Odznakę Honorową za Zasługi dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach". Gratulacje wyróżnionym złożył Zastępca Komendanta Głównego Policji.

W trakcie uroczystości w sposób szczególny wyróżniono pierwszą w skali kraju Odznaką Okolicznościową z Okazji 100. Rocznicy Utworzenia Policji Kobiecej - asp. Agnieszkę Bergier z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu za liczne sukcesy sportowe w kraju i na arenie międzynarodowej w judo i jiu-jitsu. Oznakę wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, a policjantce pogratulował Zastępca Komendanta Głównego Policji wspólnie z Wojewodą Śląskim.

Następnie nagrody Prezydenta Miasta Rybnika, Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyny, Wójtów Gmin: Świerklany, Lyski, Gaszowice oraz Jejkowice za osiągnięcia w służbie prewencyjnej odebrało z rąk samorządowców 17 osób z rybnickiej komendy. Gratulował im Komendant Miejski Policji w Rybniku.

Wyróżnionych zostało także 10 kobiet - pracownic cywilnych z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, które odebrały listy gratulacyjne z rąk szefa rybnickiej jednostki insp. Arkadiusza Więcka oraz szefa śląskich mundurowych nadinsp. Mariusza Krzystyniaka.

Szczególnie podniosłym momentem było ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy, którzy z dumą dołączyli do szeregów Policji. 120 nowo przyjętych policjantów złożyło uroczyste ślubowanie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach - nadinsp. Mariuszowi Krzystyniakowi.

Podczas uroczystości nastąpiło wręczenie sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Rybniku, co stanowi wyraz uznania dla pracy tamtejszych funkcjonariuszy i całej jednostki – symbolu honoru, tradycji i społecznego zaufania. Po odczytaniu aktu nadania oraz wręczenia sztandaru nastąpiło symboliczne wbicie gwoździ, oraz dokonanie wpisu do księgi pamiątkowej sztandaru. Następnie Biskup Archidiecezji Katowickiej dokonał poświęcenia, a po akcie wręczenia nastąpiła jego uroczysta prezentacja.

Zwieńczeniem ceremonii nadania sztandaru było wręczenie podziękowań dla 15 członków Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru zgodnie z aktem założycielskim.

Następnie przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia, które wygłosili: Zastępca Komendanta Głównego Policji, Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego oraz Prezydent Miasta Rybnika.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk w swoim przemówieniu zwrócił się do policjantów, dziękując im za codzienną służbę, za zaangażowanie i profesjonalizm, dzięki czemu Polacy czują się bezpiecznie. Podziękował również ich bliskim za wsparcie i zrozumienie. Nowo przyjętym natomiast pogratulował wyboru ścieżki kariery zawodowej i życzył satysfakcji z codziennej służby w trosce o bezpieczeństwo Polaków.

„Chciałbym szczególnie podziękować w imieniu własnym, jako Ślązak i mieszkaniec Gliwic.

Jestem dumny, że w dniu dzisiejszym dokonałem zaszczytu uczestnictwa w wojewódzkich obchodach Święta Policji garnizonu śląskiego oraz wręczenia sztandaru mojemu sąsiadowi – Rybnikowi.

Niech ten sztandar będzie symbolem dumy i honoru.

Panie Komendancie, strzeżcie tego sztandaru! Pomagamy i chronimy.”

Wojewoda Śląski Marek Wójcik podziękował policjantom i pracownikom cywilnym za zaangażowanie i szereg działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców województwa śląskiego.

„Chciałbym również wspomnieć o sytuacjach, gdy inna służba jest wiodąca, ale to Wy zawsze im towarzyszycie.

To sytuacje wymagające ochrony obywateli oraz interesu państwa – takie jak powódź, zagrożenia ekologiczne, kontrole i bezpieczeństwo naszych granic.

W tych wszystkich momentach byliście tam, gdzie byliście potrzebni.

W tak trudnych chwilach dla obywateli i dla państwa zawsze są policjanci, i za to Wam serdecznie dziękuję.”

Natomiast Marszałek Województwa Śląskiego, Wojciech Saługa, powiedział:

„Czuję, że – tak jak większość społeczeństwa – żyję w bezpiecznym kraju, który na tle innych państw jest nie tylko piękny i przyjazny, ale przede wszystkim bezpieczny.”

„Serdecznie wszystkim gratuluję. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy miło wspominać ten historyczny dzień. Życzę wszystkim powodzenia i sukcesów zawodowych”

– powiedział prezydent Rybnika, Piotr Kuczera, w swoim przemówieniu.

Oficjalną część wydarzenia zakończyła defilada oraz złożenie meldunku Zastępcy Komendanta Głównego Policji przez dowódcę uroczystości o jej zakończeniu.

Po oficjalnej części wydarzenia pododdziały przemaszerowały na teren kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Rudzkiej 13, gdzie zorganizowano policyjny festyn rodzinny.

Dla mieszkańców Rybnika i całego regionu przygotowano strefy edukacyjno-profilaktyczne, pokazy sprzętu służb mundurowych, atrakcje dla dzieci oraz prezentacje działań śląskiej Policji.

Wydarzenie stało się doskonałą okazją do integracji służb z mieszkańcami województwa śląskiego oraz promocji zawodu policjanta.

Wojewódzkie Obchody Święta Policji w Rybniku były nie tylko momentem uhonorowania wyróżniających się funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, ale też symbolicznym wyrazem wdzięczności za ich codzienne poświęcenie i gotowość do służby.

Tegoroczne święto, wzbogacone o jubileusz stulecia służby kobiet w Policji, miało wyjątkowy, historyczny charakter i na długo pozostanie w pamięci mieszkańców Rybnika i całego śląskiego garnizonu.

Uroczystości związane ze Świętem Policji, odbyły się także w innych jednostkach naszego garnizonu: