Bezpieczna woda. Filmowy apel policjantów o rozsądek nad wodą Data publikacji 23.07.2025 Powrót Drukuj Lato w pełni, a wraz z nim czas wypoczynku nad jeziorami, rzekami i morzem. To okres, na który wielu czeka cały rok - szczególnie młodzież. Niestety, to także czas, kiedy każdego lata dochodzi do tragicznych utonięć. Wiele z nich można byłoby uniknąć, gdyby w porę pojawił się rozsądek, świadomość zagrożenia, a czasem po prostu jedno stanowcze "nie". Z myślą o bezpieczeństwie młodych ludzi, mundurowi z Wydziału ds. Nieletnich Komendy Miejskiej Policji w Legnicy wspólnie z GOKiS Miłkowice przygotowali krótki film profilaktyczny pt. „Bezpieczna woda”.

Film przedstawia grupę nastolatków spędzających letni dzień nad wodą. Z pozoru zwykła scena z wakacji: muzyka, rozmowy, dobra atmosfera. Ale w pewnym momencie pojawia się alkohol, lekkomyślność, a jedna z osób zaczyna namawiać kolegę do skoku do wody. To tylko kilkuminutowa historia, ale oparta na sytuacjach, które policjanci znają z codziennej pracy. W rzeczywistości takie decyzje często kończą się dramatem, trwałym kalectwem, a nierzadko śmiercią.

Statystyki są nieubłagane. Co roku w Polsce tonie kilkaset osób, z czego wiele to młodzi ludzie. Alkohol, brawura, brak wiedzy o dnie akwenu czy presja rówieśników to główne przyczyny tragedii.

Celem filmu „Bezpieczna woda” jest zatrzymanie na chwilę, skłonienie do refleksji i rozmowy zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych. Wakacje to czas radości, ale też czas, w którym każda decyzja może mieć daleko idące konsekwencje.

Zachęcamy do obejrzenia filmu i podzielenia się nim z bliskimi, zwłaszcza z nastolatkami. To krótki materiał, który może stać się początkiem ważnej rozmowy, a czasem uchronić kogoś przed tragedią.

Rozsądek to nie ograniczenie. Rozsądek to troska o siebie i innych. Bezpieczne wakacje zaczynają się od świadomych wyborów.

( KWP we Wrocławiu / mw)