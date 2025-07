Trzej cudzoziemcy nielegalnie znaleźli się w Warszawie. Za przemyt zatrzymano obywatela Litwy

Data publikacji 23.07.2025 Powrót Drukuj

45-letni obywatel Litwy, zatrzymany przez stołecznych policjantów, odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, organizowanie nielegalnego przekraczania granicy oraz usiłowanie wymuszenia rozbójniczego, z czego czerpał korzyści materialne. Trzech cudzoziemców, których przewiózł do Warszawy z Białegostoku, zostało przekazanych Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu do powrotu do państw pochodzenia.