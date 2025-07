Dzielnicowy zatrzymał poszukiwanego, który był pijany i przewoził dzieci

Dzielnicowy z Wieruszowa w trakcie pełnionej służby zatrzymał do kontroli drogowej osobowego fiata, którego kierujący był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Badanie alkomatem 38-latka wykazało ponad promil alkoholu w organizmie. Ponadto mężczyzna posiadał zakaz prowadzenia pojazdów oraz przewoził troje pasażerów w tym dwójkę dzieci w wieku 2 i 10 lat. Nieodpowiedzialny kierowca trafił do Zakładu Karnego, a dzieci zostały przekazane prawnemu opiekunowi. Grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.