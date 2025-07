44-latek zatrzymany za usiłowanie zabójstwa

Data publikacji 23.07.2025 Powrót Drukuj

Na 3 miesiące do aresztu śledczego trafił 44-letni jeleniogórzanin podejrzany o usiłowanie zabójstwa. Czynu tego dopuścił się w warunkach tzw. recydywy. Zarzut usłyszał 20 lipca bieżącego roku w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze. Do zdarzenia doszło w jednym z jeleniogórskich lokali, w którym w trakcie kłótni 44-latek ugodził nożem swojego znajomego. Jak wynika z akt, bezpośrednio po tym zdarzeniu sprawca uciekł. Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala z obrażeniami zagrażającymi życiu. Teraz 44-latek za popełniony czyn odpowie przed sądem, a grozi mu nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.