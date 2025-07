Podziękowania dla policjantów wydziału konwojowego za udzieloną pomoc Data publikacji 23.07.2025 Powrót Drukuj Wpłynęły do nas podziękowania od dwóch kobiet, którym policjanci, asp. Jan Kołodziejczyk oraz asp. Krzysztof Lipski z Wydziału Konwojowego KWP we Wrocławiu Sekcja w Legnicy, w maju br. pomogli w transporcie do szpitala specjalistycznego. Panie poruszały się bardzo wolno drogą S8 mając włączone światła awaryjne, co wzbudziło zainteresowanie funkcjonariuszy. Jak się okazało, jedna z nich pilnie potrzebowała pomocy medycznej i dzięki policjantom bardzo szybko ją otrzymała. Teraz panie wyraziły słowa uznania w liście pochwalnym przesłanym do komendy.

22 maja 2025 r. policjanci: asp . Jan Kołodziejczyk oraz asp. Krzysztof Lipski z Wydziału Konwojowego KWP we Wrocławiu Sekcja w Legnicy, jechali w trakcie służby drogą S8 w kierunku Wrocławia. Na wysokości miejscowości Łozina ich uwagę zwrócił pojazd, który poruszał się prawym pasem z bardzo małą prędkością i na włączonych światłach awaryjnych. Okazało się, że przemieszczały się nim dwie panie i jedna z nich wyraźnie potrzebowała pomocy medycznej. Jej stan nie pozwalał nawet na to, by samodzielnie stanęła na własnych nogach. Decyzja była szybka, że należy kobietę przetransportować do najbliższego szpitala, gdyż jej stan się pogarsza.

Na szczęście mieszkanka powiatu oleśnickiego trafiła pod opiekę medyków w odpowiednim czasie, choć jak przyznał lekarz przyjmujący z SOR – w jej przypadku liczyła się każda minuta, gdyż był to stan zagrażający życiu.

Panie - matka i córka - wyraziły swoją wdzięczność dla pomocnych policjantów w liście pochwalnym przesłanym do komendy. Jak określiły: „list ten jest wyrazem uznania za ich zaangażowanie i służbę na rzecz obywateli”.

Dla mundurowych takie słowa są zawsze krzepiące, a najbardziej cieszy fakt, że kobieta trafiła pod specjalistyczną opiekę i jej życie zostało uratowane.

(KWP we Wrocławiu / mw)